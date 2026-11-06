BJP विधायक ने दिया अखिलेश को चैलेंज, 'अगर यदुवंशी हैं तो कर के दिखाएं ये काम'

बागेश्वर धाम धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उनपर हमलावर बने हुए हैं जिसे लेकर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सपा अध्यक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि वो किस मुंह से भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं. वो खुद को यदुवंशी कहते हैं तो मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान पर बनी मस्जिद को ढहाकर मंदिर बनवाएं.

नंद किशोर गुर्जर ने कहा, "मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, वो लगातार यदुवंशियों को अपमान कर रहे हैं. वो एक बार कहें कि हम कारसेवा करेंगे. भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि स्थल पर भव्य मंदिर बनना चाहिए. भगवान के जन्मस्थान पर मस्जिद बनी हुई है और उनको नींद आ रही है वो ख़ुद को यदुवंशी कहते हैं और शपथ खा रहे हैं कि भगवान श्रीकृष्ण की पूजा नहीं करेंगे.

धीरेंद्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया

बीजेपी विधायक ने कहा कि इन समाजवादियों ने शपथ ली है कि भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे. ये किस मुंह से कह रहे हैं. बागेश्वर धाम ने कोई गलत बात नहीं की, बरसाना में तो प्यार भाव में, वहां के लोग क्योंकि बरसाना की राधा मैया गुर्जर परिवार से थी. और वहां के लोग तो गाली देते हैं कि हमारा काम नहीं किया तो कई बार भाव में कहते हैं.

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बागेश्वर धाम का समर्थन कहते हुए उन्होंने कहा कि वो धीरेंद्र शास्त्री ने जा कहा वो सही है. सूरदास जी ने भी इसे पद में लिखा है कि भगवान कृष्ण का मुकुट तिरछा, मुरली भी तिरछी और खड़े भी तिरछे हैं तो उस तरह से भगवान की सुंदरता का वर्णन किया है. जहां तक महाराज दशरथ और भगवान राम के लिए कहा गया पाँच पिता.. तो सनातन में हर व्यक्ति के पाँच पिता होते हैं. भगवान के भी पिता कहा गया है, गुरु को भी पिता कहा गया है. ये कोई गलत बात नहीं कही.

अखिलेश यादव को दिया चैलेंज

सपा अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव को सनातन का 'स' भी नहीं पता. अखिलेश ने कहा कि मैं पूजा नहीं करता, उनके पिता ने कहा कि लोग हमें मौलाना कहें, जब वो मौलाना हो गए तो अखिलेश जी हिन्दू नहीं, मुसलमान हैं इसलिए वो मुसलमानों के विरोध में नहीं बोलते.

बीजेपी विधायक ने सपा अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि हम कहते हैं कि अखिलेश यादव आएं, कदम बढ़ाएं हम स्वागत करेंगे. वो कहें कि मथुरा में कृष्ण जन्म भूमि पर से मस्जिद को ढहाया जाए, भगवान का मंदिर बने, योगी जी-मोदी जी तो मंदिर बनाकर रहेंगे. लेकिन, वो एक बार कहें, अपने भगवान का मंदिर बनाने पर नहीं बोल सकते. वो मौलाना हैं उन्हें हिन्दू धर्म पर बोलने का अधिकार नहीं है.