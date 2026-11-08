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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा

'ये 80 बनाम 20 की लड़ाई, यूपी में तीसरी बार बनाएंगे सरकार', CM योगी का बड़ा दावा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि जेन-जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और हम यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 08 Nov 2026 03:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार (8 नवंबर) को बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव 80 बनाम 20 की लड़ाई होगा. यह अनुपात मतदाताओं और सीटों, दोनों में दिखाई देगा. जेन-जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ है और इस बार भी यूपी में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी.

दरअसल, रविवार को दीपावली पर एक मीडिया संस्थान को दिए खास इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा,"हम पीएम मोदी के अनुयायी हैं और उनके नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में काम करते हैं. हमारा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है. विरासत और विकास की यात्रा को निष्काम भाव से आगे बढ़ा रहे हैं." 

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मुख्यमंत्री योगी ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर प्रहार किए. उन्होंने कहा कि जनता सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के लिए बीजेपी का समर्थन करेगी. प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचाया गया है. अब लक्ष्य सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है.

'अयोध्या में रावण और मारीच का चिह्न नहीं, उनके भक्त क्यों आएं'

वहीं अखिलेश यादव के 12 दिसंबर को अयोध्या आने के सवाल पर सीएम योगी ने कहा कि भगवान की नगरी में कोई भी आ सकता है, लेकिन पवित्र भाव से आना चाहिए. सपा मुखिया को रामभक्तों पर गोलियां चलवाने और अयोध्या की उपेक्षा के लिए माफी मांगनी चाहिए. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जन्मभूमि परिसर में महर्षि वाल्मीकि, विश्वामित्र, गोस्वामी तुलसीदास, माता शबरी, निषादराज और गिद्धराज जटायु को सम्मान मिला है. लेकिन अयोध्या में रावण, मारीच, सुबाहु और ताड़का का कोई चिह्न नहीं है. फिर उनके भक्त यहां क्यों आना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जनता सपा का सफाचट करेगी.

'अयोध्या चुनाव नहीं, मेरी आस्था का विषय'

अयोध्या से चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यहां चुनाव लड़ने नहीं आए थे. जिन्होंने चुनौती दी थी, वे पीछे हट गए. अयोध्या उनके लिए आस्था का विषय है. संविधान लागू होने और पहला चुनाव होने से पहले ही गोरक्षपीठ श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा था. शैव परंपरा की पीठ होने के बावजूद वैष्णव परंपरा और सूर्यवंश की राजधानी का गौरव बहाल करने के लिए उनके दादागुरु और गुरुदेव आंदोलन से जुड़े. इस विरासत को आगे बढ़ाना उनके लिए गौरव है.

'राहुल गांधी संसद में करें बहस'

सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र में बहस का सबसे बड़ा मंच संसद है, चौराहा नहीं. राहुल गांधी संसद बाधित करके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं. आवाज बंद किए जाने के आरोप पर कहा कि उनकी आवाज ही नहीं है. देश में आपदा आने पर वह विदेश चले जाते हैं. अराजकता पैदा करने के प्रयासों पर कहा कि नया भारत देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को जवाब देना जानता है.

'सपा का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी'

मुख्यमंत्री ने सपा के पीडीए को 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' और 'पराया धन अपना' बताया. कहा कि यह गिरगिट की तरह रंग बदलता है. राज्यसभा चुनाव में सपा ने परिवार के प्रो. रामगोपाल यादव और मुंबई के एक धनाढ्य व्यक्ति को भेजा. ओवैसी के मुस्लिम मुख्यमंत्री और बुर्के वाली प्रधानमंत्री संबंधी बयान पर कहा कि उनकी इच्छा कयामत तक पूरी नहीं होगी. सपा, कांग्रेस और ओवैसी को एक ही थाली के चट्टे-बट्टे बताया.

'1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं'

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पंचायत चुनाव की सूची में दर्ज 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की सूची में नहीं हैं. इनमें 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थी और 18 से 19 वर्ष के 4.5 लाख युवा शामिल हैं. चुनाव आयोग को साक्ष्य और ज्ञापन सौंपकर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा विदेशी घुसपैठियों के नाम हटाने की मांग की गई है.

'3.60 करोड़ महिलाओं के लिए जल्द नई योजना'

मुख्यमंत्री ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए जल्द नई योजना शुरू होगी. इससे लगभग 3.60 करोड़ महिलाएं और उनके परिवार लाभान्वित होंगे. मिशन शक्ति के माध्यम से महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन पर काम किया जा रहा है. महिलाओं ने 2017 और 2022 में बेहतर कानून-व्यवस्था के आधार पर भाजपा को समर्थन दिया था.

'9.5 लाख सरकारी नौकरियां दीं, नई नियुक्तियां भी जल्द'

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सपा की चार सरकारों के मुकाबले दोगुनी से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं. वर्ष 2017 से अब तक 9.5 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं. उन्होंने बताया कि 32 हजार पुलिस कांस्टेबल, 42 हजार होमगार्ड और लगभग 25 हजार अन्य पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. नवंबर-दिसंबर में नियुक्ति पत्र वितरित करने का प्रयास है.

'बुलडोजर कार्रवाई माफिया के खिलाफ क्विक एक्शन'

बुलडोजर कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न्याय का नया फॉर्मूला नहीं, बल्कि त्वरित कार्रवाई है. इसका उद्देश्य सत्ता और न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाले माफिया को उनकी हैसियत का अहसास कराना है. गरीबों, व्यापारियों और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

'70 लाख दीपों से जगमगाई अयोध्या, मथुरा भी संवरेगी'

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दीपोत्सव में अयोध्या से केवल 25 हजार दीप मिले थे. इस बार पूरे नगर में 70 लाख से अधिक और राम की पैड़ी पर 36 लाख दीप प्रज्वलित हुए. उन्होंने इसे प्रदेश की 36 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था से जोड़ा. स्थानीय कुम्हारों को रोजगार मिला है. अयोध्या की तरह मथुरा-वृंदावन में भी परिवर्तन दिखाई देगा.

'मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार'

अपनी बहन के चाय की दुकान चलाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह योगी हैं और प्रदेश की 25 करोड़ जनता उनका परिवार है. उनकी बहन किसी के सामने हाथ नहीं फैलातीं, स्वाभिमान से अपने पैरों पर खड़ी हैं. वनटांगिया परिवारों के बीच दीपावली मनाने की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परिवारों को उनकी सरकार ने मताधिकार और राजस्व गांव की मान्यता दिलाई. त्योहार की खुशियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही उद्देश्य है.

ये भी पढ़ें: PM मोदी के 'दिमागी नक्सली' वाले बयान पर सपा बोली-, 'जब से बीजेपी की...'

Published at : 08 Nov 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Assembly Election 2027 States News
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