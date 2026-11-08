दीपावली पर अयोध्या पहुंचे CM योगी, महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को रामनगरी अयोध्या में साधु-संतों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने संतों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार भेंट किए. मुख्यमंत्री ने अलग-अलग मठों और अखाड़ों में पहुंचकर संतों का हालचाल जाना. इस दौरान उन्होंने संतों के साथ कुछ समय बिताया और उनका कुशलक्षेम पूछा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले दिगंबर अखाड़े पहुंचे. यहां उन्होंने महंत सुरेश दास से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. इस दौरान संत राम लखन दास भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने दोनों संतों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और उपहार भेंट किए. मुलाकात के दौरान प्रदेश और समाज से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई.

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बड़ा भक्त महल में कौशल किशोर दास महाराज से मिले सीएम

इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ा भक्त महल पहुंचे. यहां उन्होंने महंत कौशल किशोर दास जी महाराज से मुलाकात की. सीएम योगी ने महाराज जी का हालचाल जाना और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किया. इस दौरान दोनों के बीच आत्मीय मुलाकात हुई.

महंत नृत्य गोपाल दास के स्वास्थ्य की ली जानकारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद मणिराम दास छावनी पहुंचे. यहां उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके दीर्घायु होने की कामना की. साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया. इस मौके पर उन्होंने महंत जी को दीपावली का उपहार भी भेंट किया.

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संतों से मुलाकात कर दिया दीपावली का संदेश

दीपावली के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इन मुलाकातों को संत समाज के प्रति उनके सम्मान और जुड़ाव के तौर पर देखा जा रहा है. अयोध्या में अलग-अलग मठों और अखाड़ों में पहुंचकर उन्होंने संतों के साथ त्योहार की खुशियां साझा कीं. इस दौरान उनका मुख्य जोर संतों का हालचाल जानने और उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं देने पर रहा.