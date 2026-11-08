'अखिलेश जा रहे हैं तो योगी के पेट में दर्द क्यों', CM के बयान पर रामगोपाल यादव का पलटवार

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रस्तावित राम मंदिर दौरे से पूर्व यूपी में सियासी संग्राम शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अखिलेश यादव के अयोध्या को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने पलटवार किया है.

इटावा दौरे पर पहुंचे राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है. राम गोपाल यादव ने कहा, “धर्म में विश्वास रखने वाले हर व्यक्ति के लिए मंदिर आस्था का विषय है. ऐसा लगता है कि योगी जी को यह समझ नहीं है कि ईश्वर कण-कण में बसते हैं. मंदिर तो बस एक प्रतीक है, जहां लोग अपनी आस्था प्रकट करने जाते हैं. अगर अखिलेश यादव वहाँ जा रहे हैं, तो योगी जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?"

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अखिलेश यादव के राम मंदिर दौरे पर क्या बोले सीएम योगी?

अखिलेश यादव के प्रस्तावित राम मंदिर दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, संतों पर लाठीचार्ज कराया और अयोध्या की उपेक्षा की, उन्हें अपने किए की माफी राम भक्तों और संतों से मांगने के बाद ही इस पवित्र नगरी में आना चाहिए.’’

12 दिसंबर को अखिलेश यादव करेंगे रामलला के दर्शन

गौरतलब है कि, समाजवादी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आगामी 12 दिसंबर को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है. अखिलेश यादव अयोध्या दौरे के दौरा श्रीराम जन्मभूमि जाएंगे, जहां वह भगवान श्री रामलल्ला के दर्शन करेंगे. अब सपा चीफ के दौरे पर सियासी संग्राम छिड़ गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘जिस अयोध्या में कभी श्रीराम का नाम लेने पर लाठियां और गोलियां चलती थीं, जहां राम के नाम पर प्रतिबंध लगाने का पाप किया जाता था और जिसे पूरी तरह उपेक्षित एवं अभिशप्त बना दिया गया था, आज वही अयोध्या त्रेता युग की स्‍मृतियों को जीवंत करते हुए फिर से जीवंत हो उठी है.’’

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