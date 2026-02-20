यूपी में शिक्षामित्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर आएगा मानदेय, 1 अप्रैल से बढ़ोतरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में शिक्षामित्रों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अब बढ़कर आएगा मानदेय, 1 अप्रैल से बढ़ोतरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों के लिए विधानसभा सत्र में बड़ा ऐलान किया है. उनके इस ऐलान को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 20 Feb 2026 04:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. राज्य विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान किया है.

सीएम ने विधानसभा में 20 फरवरी, शुक्रवार को कहा कि अप्रैल से शिक्षामित्रों को 18,000 रुपये मानदेय मिलेगा. अभी तक 10,000 रुपये मानदेय मिलता था.

इसके साथ ही शिक्षामित्रों को 5 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा.

सीएम ने सिर्फ शिक्षामित्रों नहीं बल्कि अनुदेशकों के लिए भी अहम ऐलान किया. अब अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा.

Published at : 20 Feb 2026 04:34 PM (IST)
