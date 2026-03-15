यूपी पुलिस SI परीक्षा में पंडित शब्द पर भड़के संजय निषाद, कहा- अफसरों में भरा है सपा-BSP का जहर

उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक सवाल को लेकर नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है. सवाल के विकल्पों में 'पंडित' शब्द के इस्तेमाल पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने गहरी आपत्ति जताई है.

उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सिस्टम में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं जो ऊपर से तो 'कमल' (भाजपा) ओढ़े हुए हैं, लेकिन अंदर से वे 'हाथी, साइकिल और पंजा' (बसपा, सपा और कांग्रेस) की मानसिकता वाले हैं.

अधिकारियों पर सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप

रविवार (15 मार्च) को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डॉ. निषाद ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसे अधिकारी जानबूझकर ऐसे सवाल सेट करते हैं जिससे समाज में विद्वेष फैले. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि ऐसी मानसिकता वाले अधिकारियों को 'फिल्टर' कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. मंत्री ने स्पष्ट किया कि हर जाति का अपना गौरवशाली इतिहास है और किसी भी जाति को इंगित कर उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है.

'सीट नहीं, जीत मायने रखती है'

आगामी चुनावों में निषाद पार्टी की दावेदारी पर स्थिति स्पष्ट करते हुए डॉ. संजय निषाद ने कहा कि उनका गठबंधन एनडीए के साथ बेहद मजबूत है. उन्होंने पिछले चुनावों का हवाला देते हुए कहा, "हमने पिछले चुनाव में 11 हारी हुई सीटें ली थीं, जिनमें से 9 पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की." उन्होंने भाजपा से निषाद बाहुल्य सीटें देने की अपील की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि राजनीति में ज्यादा सीटें लेकर विपक्ष में बैठने से कहीं बेहतर है कि कम सीटें लेकर सरकार का हिस्सा बनें और समाज को सुरक्षा व सम्मान दिलाएं.

विपक्ष पर तंज, एनडीए की तारीफ

कैबिनेट मंत्री ने समाजवादी पार्टी (सपा) और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) पर भी तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष अब केवल पोस्टर और बयानों तक सिमट गया है. सपा और बसपा को जनता को यह बताना चाहिए कि जब वे सत्ता में थे, तब उन्होंने पिछड़ों और दलितों के लिए कितने कानून बनाए. इसके विपरीत, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर सशक्त हो रहा है और विश्व गुरु बनने की राह पर है.

22 मार्च को गोरखपुर में शक्ति प्रदर्शन

पार्टी के विस्तार और भविष्य की रूपरेखा पर बात करते हुए डॉ. निषाद ने ऐलान किया कि आगामी 22 मार्च को गोरखपुर में निषाद पार्टी का भव्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से पार्टी कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध लोग जुटेंगे. इसके जरिए पार्टी अपने अब तक के संघर्ष, समाज के विकास और वंचितों को उनके हक दिलाने के संकल्प को और धार देगी.