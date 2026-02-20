'माता प्रसाद पांडेय को शिवपाल का श्राप न लगे...' सीएम योगी ने विधानसभा में यह क्या कह दिया?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेता और जसवंत नगर विधायक शिवपाल सिंह यादव पर निशाना साधा है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने सपा नेता पर टिप्पणी की.

उन्होंने कहा कि माता प्रसाद पांडेय की सरलता, सहजता और विनम्रता सबको आकर्षित करती है. वह स्वस्थ रहें, दीर्घजीवी हों. शिवपाल जी का श्राप उन पर न लगे. यह मैं कामना जरूर करता हूं.

सीएम योगी के यह कहते ही माता प्रसाद पांडेय ने हाथ जोड़ लिए.