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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला है वो सपा...', यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले बोले CM योगी

'गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला है वो सपा...', यूपी विधानसभा के विशेष सत्र से पहले बोले CM योगी

UP Assembly Special Session: सीएम योगी ने कहा कि सभी पार्टी इस चर्चा में भाग लें, सपा और कांग्रेस में साहस है तो इस चर्चा में भाग लें और बताएं नारी वंदन संशोधन बिल के विरोध करने की उनकी मंशा क्या थी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 30 Apr 2026 10:53 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानमंडल में आज गुरुवार (30 अप्रैल) को विशेष सत्र में महिला आरक्षण (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जाएगी. इस विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है.

विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए कहा गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला है वो सपा का आचरण दिख रहा है. जिनके अंदर जन्मजात महिला विरोध है, सपा जब भी सत्ता में रही है तब तब महिला संबंधी अत्याचार ने क्रूरता की हदें पार की हैं. सब जानते हैं कि देख सपाई बिटिया घबराई, ये नारा ही बन गया था इनके शासन में. गेस्ट हाउस कांड हो या अलग अलग प्रकरण रहे हों, कांग्रेस और सपा के महिला विरोध को हम पहले ही देख चुके हैं.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है महिला विरोध का. महिला और नारी गरिमा को एक सशक्त स्थान मिले और किस प्रकार से नारी को उसका सशक्त स्थान मिले इसके लिए एनडीए काम कर रही है. समय के पहले ही महिलाओं को आरक्षण मिले और उसके मार्ग में बाधा बने सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी आदि सभी दल को हम एक्सपोज करेगें.

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सीएम योगी ने कहा कि सभी पार्टी इस चर्चा में भाग लें, सपा और कांग्रेस में नैतिकि साहस है तो इस चर्चा में भाग लें और बताएं नारी वंदन संशोधन बिल के विरोध करने की उनकी मंशा क्या थी. अगर उनको लगता है कि उनके नेताओं ने गलत किया है तो माफी मांगे और इस निंदा प्रस्ताव को पारित करना कर इस बिल के समर्थन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें.

वहीं विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक विधानसभा परिसर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सपा के तमाम विधायक बीजेपी को महिला विरोधी करार देते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं.

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Published at : 30 Apr 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
BJP UP Assembly Special Session UP NEWS Yogi Adityanath SAMAJWADI PARTY UP Assembly Special Session 2026
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