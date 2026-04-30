'तेरी पॉटी का ठेका ले रखा है क्या?', संभल में अजब मामला, फ्रेश होने गए सिपाही से भिड़े दारोगा

उत्तर प्रदेश के सँभल में बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया है जहां एक ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल को शौच के लिए जाना भारी पड़ गया. ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ने कांस्टेबल के खिलाफ ड्यूटी प्वाइंट से ग़ायब होने की रपट लिख दी. इस बीच दोनों के भी तीखी नोक-झोंक भी हुई. ग़ुस्साए प्रभारी ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने उसकी पॉटी का ठेका नहीं ले रखा.

दरअसल 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेस वे उद्घाटन के लिए बहजोई के लहरावन टोल प्लाजा के पास कार्यक्रम रखा गया था. इसी के चलते एक दिन पहले से ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियां की जा रही थी. लहरावन के पास हेड कांस्टेबल जय भगवान की ड्यूटी लगाई गई थी. दोपहर के वक्त उसका अचानक पेट ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो पास के पेट्रोल पंप फ्रेश होने चले गए.

इसी बीच यातायात प्रभारी दुष्यंत बालियान वहां पहुंच गए. जब उन्हें जय भगवान ड्यूटी प्वाइंट पर नहीं मिले तो उन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख दी और कांस्टेबल को फ़ोन कर इसकी जानकारी दी. कांस्टेबल ने जब उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया तो उन्होंने बताया कि आप ड्यूटी से गायब थे. कांस्टेबल ने सफ़ाई दी कि वो सुबह जल्दी-जल्दी दूध पीकर आया था, जिससे उसका पेट गड़बड़ा गया था.

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हेड कांस्टेबल ने दी सफाई

कांस्टेबल ने कहा कि वो कुछ ही समय के लिए पेट्रोल पंप पर लगे शौचालय गया था और फिर से ड्यूटी पर वापस आ गया. लेकिन दुष्यंत बालियान नहीं माने और उन्होंने फटकारते हुए कहा कि "मैंने तुम्हारी पॉटी का ठेका ले रखा है क्या? सिपाही ने कहा कि वो इसकी शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से करेंगे. इसके साथ ही सिपाही ने ये भी आरोप लगाया कि बालियान पहले से ही उससे चिढ़े हुए हैं.

जय भगवान ने आरोप लगाया कि दुष्यंत बालियान अवैध तरीके से ट्रक चलवाते है और हम उनका चालान करते हैं तो नाराज होते हैं. कांवड़ का समय उन्होंने मिट्टी का डंपर रोक दिया था, जिसे दुष्यंत बालियान ने जाने की इजाजत दी थी. इसके बाद से ही वो हमसे नाराज हैं और लगातार मुझे परेशान करते हैं. बाद में डंपर की बात को छिपा लिया गया था.

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