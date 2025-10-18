लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये दिन यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. वहीं रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को नई उड़ान भी देगा.

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "लखनऊ अब सिर्फ़ ‘तहज़ीब’ नहीं, ‘Technology’ का शहर बन गया है। अब यह industries का शहर बन गया है. Defence manufacturing के मामले में भी, लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है. यहाँ से निकलने वाला हर कदम, भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है ."

ब्रह्मोस मिसाइल भारत की आत्म निर्भरता का प्रतीक

सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी के स्वदेशी कार्यक्रम के तहत इस ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई के कार्यक्रम को किया जा रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है. इसके तहत भारत अपनी रक्षा तो करेगा ही साथ ही अपने मित्र देशों का भी साथ देगा. पीएम मोदी ने इसके लिए लखनऊ को चुना इसके लिए उनका अभिनन्दन है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री के सानिध्य में ब्रह्मोस मिसाइल का जो यह केंद्र लखनऊ में विकसित हुआ है यह देश के साथ साथ लखनऊ को समृद्ध करेगा. ब्रह्मोस मिसाइल का यह कार्यक्रम भारत की आत्म निभर्रता को दर्शाता है. इसके तहत 15000 से अधिक नौजवानों को नौकरी भी मिली है.

रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भर बनेगा भारत

ब्रह्मोस भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की मिसाइल है. ब्रह्मोस से भारत अपने साथ अपने मित्र देशों की सुरक्षा में सक्षम है. PM मोदी ने देश में दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने एक उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की आज प्रदेश के सभी 6 औद्योगिक कॉरिडोर में डिफेंस यूनिट लग रही है.

रक्षा कॉरिडोर बनने से मिलेगा रोज़गार

लखनऊ में बनी मिसाइल देश की सुरक्षा का आश्वासन है. ब्रह्मोस यूनिट से सुरक्षा के साथ सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है. यही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है. लखनऊ में ब्रह्मोस, अमेठी में AK- 203 झांसी में BDF जैसी यूनिट में रोजगार मिला. ब्रह्मोस यूनिट से मुझे अभी 40 करोड़ की GST का चेक भी मिल गया है.

सीएम योगी ने का कि हमें आने वाले दिनों में हर वर्ष ब्रह्मोस से डेढ़ दो सौ करोड़ रुपए की GST भी मिलेगी. झांसी में 56 हजार एकड़ जमीन नए कॉरिडोर के लिए विकसित कर रहे है. रक्षा विभाग को जहां जमीन चाहिए यूपी सरकार सहर्ष जमीन मुहैया कराएगी.

पकिस्तान की एक-एक इंच अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से दूर नहीं- राजनाथ सिंह

ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई के कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखा दी है. ऑपरेशन सिंदूर ने अब यह साबित कर दिया है कि हमारे लिए जीत अब आदत बन गई है. पकिस्तान की एक-एक इंच अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से दूर नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जन्म दे सकता है तो उसको अब मैं आगे नहीं कहूंगा आगे आप सभी समझ जाइए. रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को पहले केवल पिछड़ेपन और गुंडाराज के लिए जाना जाता था उसको आज तरक्की के लिए जाना जाता है, यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है.