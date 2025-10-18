हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी

लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी

UP News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ अब सिर्फ तहजीब’ नहीं ‘Technology’ का शहर बन गया है. अब ये उद्योगों का शहर बन गया है. सीएम योगी ने कहा ये भारत की आत्मनिर्भरता दिखाता है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 18 Oct 2025 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एयरोस्पेस यूनिट में तैयार की गई ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. ये दिन यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए मील का पत्थर साबित होगा. वहीं रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को नई उड़ान भी देगा.

इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि "लखनऊ अब सिर्फ़ ‘तहज़ीब’ नहीं, ‘Technology’ का शहर बन गया है। अब यह industries का शहर बन गया है. Defence manufacturing के मामले में भी, लखनऊ अब एक अहम केंद्र बन चुका है. यहाँ से निकलने वाला हर कदम, भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है ." 

ब्रह्मोस मिसाइल भारत की आत्म निर्भरता का प्रतीक

सीएम योगी ने इस कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी के स्वदेशी कार्यक्रम के तहत इस ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई के कार्यक्रम को किया जा रहा है. ब्रह्मोस मिसाइल भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है. इसके तहत भारत अपनी रक्षा तो करेगा ही साथ ही अपने मित्र देशों का भी साथ देगा. पीएम मोदी ने इसके लिए लखनऊ को चुना इसके लिए उनका अभिनन्दन है.  

मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्री के सानिध्य में ब्रह्मोस मिसाइल का जो यह केंद्र लखनऊ में विकसित हुआ है यह देश के साथ साथ लखनऊ को समृद्ध करेगा. ब्रह्मोस मिसाइल का यह कार्यक्रम भारत की आत्म निभर्रता को दर्शाता है. इसके तहत 15000 से अधिक नौजवानों को नौकरी भी मिली है.  

रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भर बनेगा भारत

ब्रह्मोस भारत की रक्षा आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता की मिसाइल है. ब्रह्मोस से भारत अपने साथ अपने मित्र देशों की सुरक्षा में सक्षम है. PM मोदी ने देश में दो डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री ने एक उत्तर प्रदेश में भी डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा की आज प्रदेश के सभी 6 औद्योगिक कॉरिडोर में डिफेंस यूनिट लग रही है. 

रक्षा कॉरिडोर बनने से मिलेगा रोज़गार

लखनऊ में बनी मिसाइल देश की सुरक्षा का आश्वासन है. ब्रह्मोस यूनिट से सुरक्षा के साथ सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिल रहा है. यही आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है. लखनऊ में ब्रह्मोस, अमेठी में AK- 203 झांसी में BDF जैसी यूनिट में रोजगार मिला. ब्रह्मोस यूनिट से मुझे अभी 40 करोड़ की GST का चेक भी मिल गया है. 

सीएम योगी ने का कि हमें आने वाले दिनों में हर वर्ष ब्रह्मोस से डेढ़ दो सौ करोड़ रुपए की GST भी मिलेगी. झांसी में 56 हजार एकड़ जमीन नए कॉरिडोर के लिए विकसित कर रहे है. रक्षा विभाग को जहां जमीन चाहिए यूपी सरकार सहर्ष जमीन मुहैया कराएगी. 

पकिस्तान की एक-एक इंच अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से दूर नहीं- राजनाथ सिंह

ब्रह्मोस एयरोस्पेस इकाई के कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपनी ताकत दिखा दी है. ऑपरेशन सिंदूर ने अब यह साबित कर दिया है कि हमारे लिए जीत अब आदत बन गई है. पकिस्तान की एक-एक इंच अब हमारे ब्रह्मोस मिसाइल से दूर नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखा दिया है कि अगर भारत पाकिस्तान की जन्म दे सकता है तो उसको अब मैं आगे नहीं कहूंगा आगे आप सभी समझ जाइए. रक्षा मंत्री ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश को पहले केवल पिछड़ेपन और गुंडाराज के लिए जाना जाता था उसको आज तरक्की के लिए जाना जाता है, यह सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 12:47 PM (IST)
Tags :
BrahMos Missiles YOGI ADITYANATH RAJNATH SINGH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
Advertisement

वीडियोज

Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
यूपी के स्कूल-कॉलेजों में व्यावसायिक मेले या आयोजनों पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बॉलीवुड
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कब करेंगे नए घर में प्रवेश? शेयर किया पब्लिक स्टेटमेंट
विश्व
T-Dome: चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
चीन के J-20 फाइटर जेट पत्ते की तरह बिखर जाएंगे... इस देश ने तैयार कर लिया अपना एयर डिफेंस सिस्टम, कितना खतरनाक?
बिहार
Maithili Thakur Net Worth: 2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
2 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं मैथिली ठाकुर, गायकी के अलावा इन कामों से भी होती है कमाई
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
कब बनी थी पहली बार रंगोली, जानें क्या है वेदों से इसका कनेक्शन
हेल्थ
Metabolic Syndrome: मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
मेटाबॉलिक सिंड्रोम महिलाओं में बढ़ा सकता है कई तरह के कैंसर का खतरा, र‍िसर्च में हुआ खुलासा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget