संजीव बालियान ने जातिवाद और हिंदुओं की घटती आबादी पर जताई चिंता, देश लिए बताया खतरा

पूर्वी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व सांसद संजीव बालियान ने देश में जातिवाद और जनसंख्या को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी नेता ने कहा कि देश को खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपनों और जातिवाद से हैं. जातिवाद देश की कमजोरी बन चुका है. हिन्दुओं की आबादी 75% से घटकर 55% रह गईये सिर्फ आंकड़ा नहीं, चेतावनी है.

बीजेपी नेता संजीव बालियान मुजफ्फरनगर में हिन्दू संघर्ष समिति द्वारा आयोजित दीपावली सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम में जिले के 32 हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए. जिसमें डॉ संजीव बालियान ने देश में जातिवाद और घटती आबादी को लेकर चिंता जताई.

जातिवाद और घटती आबादी पर जताई चिंता

इस समारोह में जिले के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक नेताओं को भी सम्मानित किया गया. पूरा कार्यक्रम धार्मिक उत्साह और सामाजिक एकता के संदेश के साथ संपन्न हुआ. संजीव बालियान ने कहा कि हमें कोई खतरा है, तो वह अपनों से है..जातिवाद से है. हिंदुस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं है. जब तक हिंदू समाज जातियों में बंटा रहेगा, हम एकजुट नहीं हो पाएंगे.

बालियान ने आंकड़ों के ज़रिए दावा किया कि मुज़फ्फर नगर में हिंदुओं की आबादी आजादी के बाद 75% से घटकर 55% रह गई है. उन्होंने इसे डेमोग्राफिक बदलाव का संकेत बताया और जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत दोहराई.

राजनीति और समाज पर पड़ेगा असर

"मुझे डर है कि अगर आने वाले 10 सालों में स्थिति नहीं संभली, तो राजनीति और समाज दोनों पर असर पड़ेगा. सरकार वही करती है जो जनता की मांग होती है." कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में बालियान ने कैराना सांसद इकरा हसन पर की गई जातीय टिप्पणी की आलोचना भी की.

पूर्व मंत्री ने कहा कि “इकरा हसन एक महिला सांसद हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी नहीं होनी चाहिए.” कार्यक्रम आयोजक और हिंदूवादी नेता नरेंद्र पवार ने भी हिंदू आबादी में गिरावट पर चिंता जताई और जनसंख्या नियंत्रण कानून को समय की मांग बताया. मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में हिंदू आबादी घट रही है, जो बेहद चिंताजनक है. हमारा संगठन लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग कर रहा है.

