बुढ़िया माई मंदिर के दर्शन करने पहुंचे CM योगी, कुंड पर सस्पेंशन ब्रिज बनाने के दिए निर्देश

शारदीय नवरात्र के आठवें दिन, सप्तमी तिथि के मान में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदिशक्ति मां भगवती की प्रतिनिधि स्वरूपा बुढ़िया माई के दरबार में हाजिरी लगाई. कुसम्ही जंगल स्थित बुढ़िया माई के मंदिर में उन्होंने विधिवत दर्शन-पूजन किया तथा माता से प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की.

इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर और यहां स्थित कुंड/तालाब का भी निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान उन्होंने अफसरों को निर्देशित किया कि मंदिर परिसर कुंड के दोनों तरफ श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुल) बनवाया जाए. इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी दीपक मीणा को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए.

बुढ़िया माई मंदिर पहुंचा सीएम का काफिला

सोमवार को दोपहर बाद सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर आए. गोरखपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उनका काफिला सबसे पहले कुसम्ही जंगल स्थित प्राचीन बुढ़िया माई मंदिर पहुंचा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में बुढ़िया माई का दर्शन करने के बाद माई की प्रतिमा पर पुष्प व अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर विधिविधान से आराधना की, आरती उतारी. बुढ़िया माई का पूजन और लोक कल्याण की मंगलकामना करने के बाद वह बाहर आए.

उसके बाद मंदिर परिसर और यहां स्थित नैसर्गिक कुंड/तालाब का अवलोकन करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया इस कुंड की सफाई कराने के साथ यहां एक सस्पेंशन ब्रिज (झूला पुल) बनवाया जाए ताकि कुंड के उस पार भी स्थित बुढ़िया माई के मंदिर तक आने-जाने के लिए श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो. अभी श्रद्धालुओं को नाव से उस पार जाना-आना पड़ता है.

उल्लेखनीय है कि घने जंगल में स्थित बुढ़िया माई का मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोक आस्था का बड़ा केंद्र है. लंबे समय तक उपेक्षित रहे इस मंदिर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर न केवल रोड कनेक्टिविटी से आच्छादित किया गया बल्कि परिसर का सुंदरीकरण कराकर श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की गई.

बाल श्रद्धालुओं से मिले मुख्यमंत्री, दुलारकर दिया चॉकलेट

बुढ़िया माई मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर परिसर में परिजनों के साथ माता का दर्शन करने आए बाल श्रद्धालुओं से भी मुलाकात की. उन्होंने बच्चों से आत्मीयता से बातचीत की और खूब दुलारकर उन्हें अपने हाथों से चॉकलेट दिया. मुख्यमंत्री का स्नेहिल सानिध्य पाकर बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं था. इस दौरान अन्य श्रद्धालुओं ने जयकारा लगाकर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के बुढ़िया माई मंदिर आगमन पर उनके साथ विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह, काशी से आए जगद्गुरु स्वामी संतोषाचार्य उर्फ सतुआ बाबा, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, भाजपा के जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, चरगांवा की ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि रणविजय सिंह मुन्ना, जीडीए बोर्ड के सदस्य दुर्गेश बजाज, पिपराइच के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही समेत कई लोग उपस्थित रहे.