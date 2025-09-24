उत्तराखंड में तीसरी बार बनेगी BJP सरकार, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी का बड़ा दावा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में तीसरी बार बनेगी BJP सरकार, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम धामी का बड़ा दावा

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों को समझ रही है हमने ऐसे काम किए हैं जो पूर्व में कभी नहीं हुए जनता भी इस बात को समझती है.

By : दानिश खान | Updated at : 24 Sep 2025 04:53 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड में भी तीसरी बार सरकार बनने को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है उन्होंने कहा है कि राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री मोदी का बेहद आदर करती है उनका बेहद पसंद करती है तीसरी बार भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है आज हम कार्यशाला के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देकर जनता के बीच भेजेंगे.

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता हमारी सरकार द्वारा किए गए कामों को समझ रही है हमने ऐसे काम किए हैं जो पूर्व में कभी नहीं हुए जनता भी इस बात को समझती है. सीएम धामी ने कहा हमने विकास के नए आयाम तय किए हैं और आने वाले समय में हम युवाओं को अच्छी नौकरियां देने जा रहे हैं.

क्या बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? 

सूबे में तीसरी बार सरकार बनने के सवाल का जवाब देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी का प्रदेश में नया संगठन बन है, नए पदाधिकारी बने है, प्रदेश पदाधिकारी बने हैं सभी लोग पुराने और अनुभवी कार्यकर्ता हैं क्योंकि  सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, पंचायत चुनाव हो उत्तराखंड की जनता ने हर जगह जीत दिलाई है. 

उन्होंने आगे कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है.वहीं सीएम ने आगे बातचीत में कहा कि 2027 और 2029 में पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार बनेगी जिसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ता यहां पर एकत्र हुए हैं.

पूर्ण बहुमत की सरकार पर बोले सीएम धामी 

एबीपी लाइव से बात करते हुए इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी चुनावों में उत्तराखंड की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य में चहुमुखी विकास हुआ है. 

जो काम पहले कभी नहीं हुए थे वह सब अब आगे बढ़े हैं जिसमें चारधाम सड़कों, हवाई सेवाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं में एम्स के दो दो सेंटर बनने हो, या फिर ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो या पर्यटन का क्षेत्र हो भारत सरकार और राज्य सरकार में पीएम के नेतृत्व में काम हो रहा है और जनता की अपेक्षाओं के अनिरुद्ध सरकारें काम कर रही हैं.

वहीं धामी ने बताया कि उत्तराखंड की जनता का नरेंद्र मोदी से और उनका जनता से विशेष लगाव है, उनके मार्गदर्शन में हम कामों को आगे बढ़ा रहे हैं जनता हमको आशीर्वाद दे रही है.

Published at : 24 Sep 2025 04:51 PM (IST)
Dehradun News NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
