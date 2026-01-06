अंकिता भंडारी हत्याकांड पर पहली बार खुल कर बोले CM पुष्कर सिंह धामी, वायरल ऑडियो पर भी दिए जवाब

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार खुलकर बोला है. सीएम धामी ने कहा कि इस बारे में जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो हमने एक्शन लिया और जो तीन आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया. एक महिला आईपीएस के अधीन एक एसआईटी बनाई गई और उनके नेतृ्त्व में सभी पहलू पर जांच हुई और सभी व्यक्तियों से बात की.



सीएम धामी ने कहा कि पी रेणुका देवी उसको लीड कर रही थीं और अभी सीबीआई में काम कर रही हैं. एसआईटी ने सभी पहलू पर काम किया और लोगों ने कहा कि इसमें कुछ और जुड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि जिसको जहां पर जानकारी देनी है दे दे, वो एसआईटी को दे दे या न्यायालय में दे दें. मजबूत पैरवी की गई और जो आरोपी थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई.

हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जो दोषी होगा वो छूट नहीं पायेगा- सीएम धामी

सीएम धामी ने कहा कि अभी हाल में ही एक ऑडियो सामने आया है और उसके लिए भी जांच हो रही है. जिन लोगों ने ऑडियो में बात की है तो उनसे बात करके कुछ सत्यता सामने आ जाये ये हमारा प्रयास है. हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जो दोषी होगा वो छूट नहीं पायेगा ये आपको आश्वस्त करते हैं. ऑडियो में नाम ले रहे हैं कि एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना देंगे और हो सकता है कि कल किसी का और नाम लें. एक ऑडियो के नाम पर देहरादून में पीसी न करके दिल्ली में पीसी करते हैं.

कोई भी दोषी नहीं छूटेगा, हम हर जांच को तैयार हैं- सीएम धामी

एक ऑडियो के नाम पर बबंडर बनाया जा रहा है पर सत्यता सामने आने दीजिए कोई भी दोषी नहीं छूटेगा, हम हर जांच को तैयार हैं. एक ऑडियो में कह रहे हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में कह रहे हैं कि उसके आत्महत्या की है तो किस बात को सच माना जाए. अगर आत्महत्या को सच माना जाए तो न्यायालय में जाकर ये एक षड्यंत्र में तो नहीं बदल जाएगा.

अंकिता की माँ बाप से बात करेंगे- सीएम धामी

वहीं एक पत्रकार के सवाल पर सीएम धामी ने कहा कि अगर किसी ने तुम्हारा नाम डाल दिया तो क्या करोगे? सीबीआई जांच पर लास्ट में बताऊँगा, राज्य के अंदर माहौल खराब किया जा रहा है. अंकिता प्रकरण पर अंकिता की माँ बाप से बात करेंगे और जो वह मदद चाहेंगे करेंगे.

फोन बंद है तो भाग क्यों रहे हैं?- सीएम धामी

इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जिन्होंने ये ऑडियो में बातें बोली हैं वो भागे-भागे फिर रहे हैं, फोन बंद है तो भाग क्यों रहे हैं. सुरेश राठौर के पास प्रशासन गया है कि जो भी बातें हैं जानकारी हैं उनके सामने रखें पर वो बात नहीं कर रहे हैं. जो भी दोषी होगा मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो छुटेगा नहीं.