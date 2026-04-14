'प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा', बोले CM धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि उनका हर दौरा राज्य के लिए नई ऊर्जा और विकास की नई सौगात लेकर आता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक है. एक ओर जहां दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर राज्य की विकास यात्रा को नई गति दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ₹12 हजार करोड़ की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर की सौगात भी प्रदेश को मिली है. उन्होंने इसे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम बताया.

बाबा साहेब को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़कर सामाजिक समरसता को मजबूत किया और उनका जीवन समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के लिए समर्पित रहा. इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को बैसाखी और सिख नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और कृषि आधारित जीवनशैली के प्रतीक हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने वर्ष 2014 के बाद अभूतपूर्व प्रगति की है. आधारभूत संरचना, अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है.

उत्तराखंड के नाम होगा तीसरा दशक

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया, जिससे राज्य के लोगों में नया उत्साह पैदा हुआ. उन्होंने प्रधानमंत्री के विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों और पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीमांत गांव माणा को देश का पहला गांव घोषित करना, इन्वेस्टर समिट में ‘वेड इन उत्तराखंड’ का संदेश देना, आदि कैलाश यात्रा के जरिए इस क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाना. ये सभी कदम राज्य के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं,

बारामासी पर्यटन बढ़ा

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ के साथ-साथ ‘खेलभूमि’ के रूप में भी पहचान मिली है. वहीं हर्षिल-मुखबा क्षेत्र में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने से राज्य अब ‘बारामासी पर्यटन’ की ओर अग्रसर हो रहा है. मुख्यमंत्री ने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अगले 25 वर्षों के लिए राज्य को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकास भी और विरासत भी’ की अवधारणा पर काम कर रही है, जिसमें आधुनिक विकास और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को साथ लेकर चलने पर जोर दिया जा रहा है. उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.

कविता के जरिए PM मोदी की तारीफ़

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने एक कविता के माध्यम से देश की प्रगति और प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने कहा, “अब रफ्ता-रफ्ता नहीं, पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है भारत. अब नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से जीत रहा है भारत. अब अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार और नवाचार में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत.” इस कविता के जरिए उन्होंने देश के विकास और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंदा राजजात यात्रा पर आधारित एक विशेष स्मृति चिन्ह भी भेंट किया. इस स्मृति चिन्ह में मां नंदा की डोली, यात्रा की अगुवाई करते खाड़ू और स्थानीय लोगों की संस्कृति का सुंदर चित्रण किया गया था.

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन राज्य के विकास, सांस्कृतिक गौरव और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ते भारत की तस्वीर को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है.