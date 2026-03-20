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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: विधायक राम सिंह कैड़ा को धामी कैबिनेट में मिली जगह, छात्रसंघ अध्यक्ष से मंत्री बनने तक का है सफर

Uttarakhand News: विधायक राम सिंह कैड़ा को धामी कैबिनेट में मिली जगह, छात्रसंघ अध्यक्ष से मंत्री बनने तक का है सफर

Uttarakhand News: भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई.

By : दानिश खान | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 20 Mar 2026 07:57 PM (IST)
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उत्तराखंड की राजनीति में एक और जमीनी नेता ने बड़ी छलांग लगाई है. भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. शुक्रवार को आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर अपने लंबे राजनीतिक सफर को नई ऊंचाई दी.

राम सिंह कैड़ा का राजनीतिक सफर कॉलेज कैंपस से शुरू होकर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचा है. वे नैनीताल स्थित एमबीपीजी कॉलेज में छात्रसंघ अध्यक्ष रहे, जहां से उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा. शुरुआती दौर में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े रहे और संगठनात्मक स्तर पर काम किया.

क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के रूप में मजबूत की पकड़

भीमताल से विधायक राम सिंह कैड़ा ने इसके बाद क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के रूप में भी चुनाव जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की. उनकी पत्नी भी ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं, जिससे परिवार की राजनीतिक सक्रियता और प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है.

निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीत कर चौकाया

वर्ष 2017 में जब कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर सभी को चौंका दिया और पहली बार विधायक बने. निर्दलीय रहते हुए भी वे भारतीय जनता पार्टी के करीब रहे. बाद में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत हासिल कर उन्होंने दूसरी बार विधायक बनने का गौरव प्राप्त किया.

इन मंत्रियों ने ली शपथ

शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पांच नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. इनमें खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा शामिल रहे.धामी मंत्रिमंडल के इस विस्तार के साथ लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया है.

इस विस्तार में सरकार ने क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधने का प्रयास किया है. वर्तमान कैबिनेट में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें नए और अनुभवी चेहरों का संतुलित मिश्रण देखने को मिल रहा है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, राम सिंह कैड़ा जैसे जमीनी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल करना सरकार की जनसंपर्क और संगठनात्मक मजबूती को और बढ़ाएगा.

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Published at : 20 Mar 2026 07:57 PM (IST)
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Dehradun News Ram Singh Kaira UTTARAKHAND NEWS
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