होली या दिवाली? अलीगढ़ में BJP के दो गुटों में हुई फायरिंग की घटना पर अखिलेश यादव ने कसा तंज

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी के दो गुटों के बीच वर्चस्व की जंग को लेकर हुई फायरिंग का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने स्थानीय राजनीति में हलचल मचा दी है. बताया जा रहा है कि विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच खुलेआम गोलियां चलने लगीं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया और अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को शेयर कर BJP पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस वायरल वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि ‘23 में 12’ कोई परीक्षा का रिजल्ट नहीं, बल्कि बीजेपी नेताओं के बीच हुए संघर्ष का खतरनाक आंकड़ा है, जिसमें 23 सेकंड के अंदर 12 राउंड गोलियां चलीं.

'लूट के माल के बंटवारे की लड़ाई हुई है'- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि लोगों को ऐसा लगा मानो बीजेपी नेता होली मिलन के बहाने दिवाली मना रहे हों. उन्होंने इस घटना को आपसी संघर्ष और कथित रूप से ‘लूट के माल के बंटवारे’ की लड़ाई बताया. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है.

फिलहाल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है. वायरल वीडियो और नेताओं की बयानबाजी ने इस मामले को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है.

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