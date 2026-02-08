हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुरादाबाद: हिंदू संगठन के पदाधिकारी पर कथित गौ-तस्करों का हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती

Moradabad News: घटना के वक़्त वंश चौधरी बाजार आया था, जहां पहले से मुंह ढंके आरोपियों ने उसे घेरकर पीटा. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कम्प भी मच गया था. एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 08 Feb 2026 11:41 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 6 फरवरी को हिन्दू संगठन के एक पदाधिकारी वंश चौधरी पर कथित गौ-तस्करों द्वारा हमला करने का आरोप लगा है. मारपीट में पदाधिकारी बुरी तरह घायल है. जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. घटना को लेकर हिन्दू संगठनों ने आक्रोश जताया है और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है.

घटना के वक़्त वंश चौधरी बाजार आया था, जहां पहले से मुंह ढंके आरोपियों ने उसे घेरकर पीटा. इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कम्प भी मच गया था. एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें आरोपी मुंह ढंके दिख रहे हैं. चार नामजदों के खिलाफ तहरीर दी गयी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक घटना 6 फरवरी की है. जब राष्ट्रीय बजरंग दल का मंडल अध्यक्ष वंश चौधरी किसी काम से थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित हरथला मार्किट गया था. उसी समय घात लगाए आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उस पर जान लेवा हमला बोल दिया. जिसमें वो गम्भीर रूप से घायल हो गया. वंश चौधरी का आरोप है कि कुछ समय पूर्व उसने गोवंश से भरी एक गाड़ी का पीछा करते हुए उसे पकड़वाने का प्रयास किया था और उसी समय इन गोतस्करो की पहचान भी कर ली थी.

अकेला होने के कारण वह गाड़ी तो नहीं पकड़ पाया था, लेकिन उसी दिन से इन कथित गोतस्करों से उस की रेकी करनी शुरू कर दी थी और 6 फरवरी को हरथला मार्किट में आधा दर्जन से ज्यादा कथित गोतस्कर मुंह ढके आये और उस पर जान लेवा हमला बोल दिया. उसके सिर और कमर में गम्भीर चोट लगी है.

नामजद आरोपियों के खिलाफ शिकायत

घटना की सूचना थाना सिविल लाइन पुलिस को दी गई, और आरोपियों की पहचान करते हुए, शाबेज अली,हसनैन,जैकी सलमान के खिलाफ जान से मारने की नीयत में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित वंश चौधरी के सिर में गम्भीर चोट है. उसे  आधा दर्जन से ज्यादा टांके लगे हैं. जिला अस्पताल में भर्ती वंश चौधरी ने सभी गोतस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कराने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है.

Published at : 08 Feb 2026 11:41 AM (IST)
Moradabad News UP NEWS CRIME NEWS
