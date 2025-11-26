हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में विशेष यात्रा', चंद्रशेखर आजाद का ऐलान

'1 जनवरी के बाद निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में विशेष यात्रा', चंद्रशेखर आजाद का ऐलान

Chandrashekhar Azad News: मुजफ्फरनगर जिले में स्थित राज्य इंटर कॉलेज मैदान में चंद्रशेखर आजाद संविधान दिवस के मौके पर एक रैली में शामिल हुए. इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 26 Nov 2025 10:14 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद  मुजफ्फरनगर जिले स्थित राज्य इंटर कॉलेज मैदान में बुधवार (26 नवंबर) को आजाद समाज पार्टी की रैली हुई, जहां भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे. रैली को संबोधित करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्र में SC-ST आरक्षण की मांग को लेकर बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि 1 जनवरी के बाद वे निजी क्षेत्र में आरक्षण के समर्थन में एक विशेष यात्रा निकालेंगे. 

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यहां मुजफ्फरनगर की धरती पर ऐतिहासिक जन सैलाब आया है. यह चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप साम दाम दंड भेद सब करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सकते. 

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यात्रा के दौरान वे घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे. उन्हें बताएंगे कि पाल, प्रजापति, कश्यप, मौर्य, शाक्य, कुशवाह, निषाद/राजभर, मल्लाह, यादव, गुर्जर और जाट जैसी कई जातियों के वे लोग, जिन्हें अब तक नौकरी नहीं मिली है, उन्हें निजी क्षेत्र में 18% रोजगार सुनिश्चित किए जाने का संदेश दिया जाएगा.

आरक्षण से हम एसपी-डीएम और वोट से सीएम-पीएम लगे- चंद्रशेखर आजाद

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि काशीराम कहते थे कि आरक्षण से हम, एसपी-डीएम और सीएम-पीएम वोट से लगे. चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुजफ्फरनगर की धरती से मैं यह ऐलान करता हूं और कहता हूं उन सभी संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता, हमारे पदाधिकारी है तब तक हम संविधान की तरफ किसी को ना आंख उठाने देंगे, ना संवैधानिक मूल्यों को खत्म होने देंगे. 

एक आवाज लखनऊ, दूसरी आवाज दिल्ली तक जाएगी- चंद्रशेखर आजाद

चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आपकी यह मेहनत खराब नहीं जाएगी, बल्कि यह एक नया सूर्य पश्चिमी-उत्तर प्रदेश में निकालने का काम करेगी. एक आवाज लखनऊ तक जाएगी, दूसरी आवाज दिल्ली तक जाएगी. 

चंद्रशेखर आजाद ने कहा की आज संविधान दिवस है और याद करो संविधान से पहले अपनी जिंदगी को और संविधान के बाद की जिंदगी को महसूस करो अगर संविधान नहीं होता तो क्या आज एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का मेंबर बन पाता यह महत्वपूर्ण दिन है. संविधान की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर में आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

Input By : कुंदन कुमार
Published at : 26 Nov 2025 10:07 PM (IST)
Chandrashekhar Azad UP NEWS Muzaffarnagar News
