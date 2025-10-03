प्यार में ली जान, फिर कर लिया सुसाइड, चंदौली में शख्स ने प्रेमिका के घर में घुसकर मारी गोली

उत्तर प्रदेश के चंदौली में मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र नई बस्ती इलाके में उस समय सनसनी फ़ैल गयी, जब गुरूवार को प्रेमी संजय ने प्रेमिका सबिया से नाराज होकर उसे घर में घुसकर गोली मार दी और खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आनन-फानन में प्रेमिका को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते उसे हायर सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी है. और दो लोगों को हिरासत में लिया है. गांव में तनाव बना हुआ है.

क्या है पूरा मामला ?

मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती में गुरुवार को 25 वर्षीय संजय सोनकर ने अपने प्रेम संबंध में झगड़े के चलते 20 वर्षीय सबिया को घर में घुसकर गोली मार दी. गोली की आवाज सुनते ही गांव के लोग एकत्रित हो गए. आरोपी संजय सोनकर भीड़ को आता देख मौके से फरार हो गया. घटना के समय सबिया घर पर अकेली थी और उसके माता-पिता बाजार गए थे.

वहीं, घटना के बाद संजय सोनकर मुगलसराय से वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर में अपने रिश्तेदार के घर पहुंचा और कुछ देर बाद उसी बंदूक से खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

गांव में फ़ोर्स तैनात

सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आस-पास के लोगों से पूछताछ की. पूछताछ में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया. इस दौरान पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में भी लिया है. गांव में भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

चंदौली एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवती को गोली लगी है और गोली मारने वाला पूर्व प्रेमी है. सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी की जा रही है.

पहले से परेशान करता था संजय

परिजनों ने बताया कि वे घर के बाहर थे. गोली की आवाज सुनते ही घर में आकर देखा तो सबिया को संजय गोली मारकर भाग रहा था. हम लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस और एंबुलेंस को दी. संजय पहले से ही सबिया को परेशान करता था. सबिया ने उससे बात करना बंद कर दिया था, जिसे लेकर वह गुस्से में था.