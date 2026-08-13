शोरूम में कॉफी पी, किया लुंगी डांस, फिर लाखों की बाइक ले उड़ा चोर, वाराणसी में अनोखी चोरी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नामचीन बाइक शो रूम में चोरी का अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जिसमें चोर ने शोरूम के अंदर कॉफ़ी बनाकर पी और बाइक कवर की लुंगी बनाकर डांस किया और आखिर में मैनेजर की ब्रांड न्यू केटीएम एडवेंचर बाइक लेकर फरार हो गया.

चोरी की गयी बाइक की कीमत 4 लाख 71 हजार है. पूरी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गयी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया है. इस तरह चोरी की अब हर तरफ चर्चा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक,मडूआडीह थाना में बाइक का शोरूम है. जीएम रोहित कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार (11 अगस्त) की रात तक़रीबन 10 बजे स्टाफ शोरूम बंद करके चला गया था. इस बीच रात 11:30 बजे सफेद शर्ट और जींस पहने एक युवक हाथ में देवी माता की तस्वीर के साथ शो रूम के बाहर पहुंचा.बारिश होने पर उसने बैनर फाड़ कर ओढ़ा और कटर से कांच का दरवाजा काटना शुरू कर दिया. इसके बाद आधे घंटे से अधिक में उसने शीशा काटकर अंदर घुस गया.

कॉफी पी और किया डांस

आरोपी युवक ने शोरूम के अंदर कॉफ़ी बनाकर पी और फिर अपने कपडे भी धोकर सुखाये. फिर उसने बाइक के कवर की लुंगी बनाकर डांस किया. ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो रहा था. और आरोपी बेफिक्र था. यही नहीं शोरूम के अंदर नहाया भी.जाने से पहले उसने एजेंसी की ब्रांडेड टी शर्ट और कैप पहन ली. इसके बाद सुबह चार बजे बाइक लेकर फरार हो गया.

गार्ड ने दी सूचना

सुबह गार्ड ने कांच टूटा देखा तो मैनेजर को सूचना दी, जिस पर पुलिस को मौके पर बुलाया गया. सीसीटीवी से आरोपी की पहचान और फिंगरप्रिंट लिए गए. थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी पुलिस ने इस मामले में चोर को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा पंजीकृत किया है और बाइक को भी बरामद कर लिया है. हालांकि चोर की अजीबोगरीब हरकत से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है.

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