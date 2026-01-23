टीवी से लेकर रेडियो और फोन नंबर तक...जनगणना में आपसे पूछे जाएंगे ये 33 सवाल, देखें पूरी लिस्ट

केंद्र सरकार ने उन 33 प्रश्नों की सूची जारी की, जो एक अप्रैल से शुरू होने वाले जनगणना के पहले चरण के दौरान नागरिकों से पूछे जाएंगे. बृहस्पतिवार को प्रकाशित एक राजपत्र अधिसूचना में, भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से अधिसूचना जारी की गई.

जनगणना की अधिसूचना में कहा गया कि भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण - मकानसूचीकरण और मकानों की गणना हेतु प्रश्नावली की अधिसूचना जारी. द्वितीय चरण अर्थात जनसंख्या गणना की प्रश्नावली यथासमय अधिसूचित की जाएगी.

Census 2026 : यहां देखें 33 सवालों की पूरी लिस्ट जो आपसे पूछा जाएगा-

1. भवन नंबर (नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर)

2. जनगणना मकान नंबर

3. जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री

4. जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख मामग्री

5. जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री

6. जनगणना मकान के उपयोग

7. जनगणना मकान की हालत

8. परिवार क्रमांक

9. परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या

10. परिवार के मुखिया का नाम

11. परिवार के मुखिया का लिंग

12. क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य से संबंधित है

13. मकान के स्वामित्व की स्थिति

14. परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या

15. परिवार में रहने वाले विवाहित दंपत्तियों की संख्या

16. पेयजल का मुख्य स्रोत

17. पेयजल स्रोत की उपलब्धता

18. प्रकाश का मुख्य स्रोत

19. शौचालय की सुलभता

20. शौचालय का प्रकार

21. गंदे पानी की निकासी

22. स्रानगृह की उपलब्धता

23. रसोईघर और एलपीजी / पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता

24. खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन

25. रेडियो/ट्रांजिस्टर

26. टेलीविजन

27. इंटरनेट सुविधा

28. लैपटॉप कंप्यूटर

29. टेलीफोन/मोबाइल फोन/स्मार्ट फोन

30. साइकिल/स्कूटर/मोटरसाइकिल/मोपेड

31. कार/जीप/बैन

32. परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाले मुख्य अनाज

33. मोबाइल नंबर (केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए)

Census 2026 में सही से दें जवाब क्योंकि...

आप अगर इन सवालों के सही जवाब देंगे तो सरकार को आसानी होगी ताकि वह आपके लिए सही तरीके से योजनाओं का नियोजन और उसे लागू कर सके. जनगणना 2027 का पहला चरण - घरों की सूची तैयार करने का अभियान - इस वर्ष एक अप्रैल से 30 सितंबर के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि के दौरान होगा.