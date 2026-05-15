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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर में दरोगा की खौफनाक साजिश! जमीन हड़पने के लिए सगे भाई को हनीट्रैप में फंसाया, 5 गिरफ्तार

बुलंदशहर में दरोगा की खौफनाक साजिश! जमीन हड़पने के लिए सगे भाई को हनीट्रैप में फंसाया, 5 गिरफ्तार

Bulandshahr News In Hindi: गिरफ्त में आए बदमाश लंबे समय से गिरोह बनाकर हनीट्रैप का गोरखधन्धा कर रहे हैं. इस मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है.

By : अनुभव शर्मा | Updated at : 15 May 2026 07:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर के थाना गुलावठी क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां संपत्ति विवाद में यूपी पुलिस में दरोगा ने अपने ही सगे भाई को हनीट्रैप में फसाने की साजिश रच डाली. पुलिस में मामले का खुलासा करते हुए हनीट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 4 पुरूष व 1 महिला शामिल है. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने घटना में स्तेमाल की गई गाडी व 4 मोबाइल फोन बरामद किये हैं.

पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश लंबे समय से गिरोह बनाकर हनीट्रैप का गोरखधन्धा कर रहे हैं. इस मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो गयी है. जल्द ही उसे भी गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, थाना गुलावठी में  राकेश कुमार निवासी ग्राम उलेडा ने तहरीर दी कि करीब 1 महीने पहले उसके मोबाइल फोन पर एक लडकी रानी की कॉल आयी, रानी ने कहा की वह उससे बात करना चहाती है. जिसके बाद दोनों की आपस मे  बात होने लगी.  5 मई को रानी ने राकेश को जनपद हापुड बुलाया और हापुड में घुमाने के लिए कहा. राकेश  उसके साथ जनपद हापुड चला गया.

घूमने के दौरान रानी ने अपने फोन में राकेश के साथ अपने फोटो खींच लिए. रानी ने अगले दिन राकेश से 500रूपये मांगे. राकेश ने अपने एक परिचित से 500 रुपये रानी के खाते में यूपीआई के माध्यम से भिजवा दिये. फिर अगले दिन रानी ने उससे 20 हजार रूपये की मांग की, रुपये न देने पर दुष्कर्म के मुकदमें में फसाने की धमकी दी गयी. जिसकी शिकायत राकेश ने थाना गुलावठी पुलिस से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की तो पुलिस की जांच में चौका देने वाला खुलासा हुआ. 

दरोगा भाई नीरज ने रची साजिश 

पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि राकेश का भाई नीरज जो यूपी पुलिस में दरोगा है, और रामपुर में तैनात है. दरोगा नीरज ने राकेश की जमीन हड़पने के उद्देश्य से बदमाश ओंकार सिंह जो हनी ट्रैप गिरोह का सरगना है. उससे संपर्क किया और अपने भाई राकेश का नंबर देखकर उसे हनी टाइप में फसाने के लिए कहा. योजना के अनुसार ओंकार सिंह के कहने पर रानी ने राकेश को कॉल किया और अपने जाल में फंसा कर उसके फोटो ले लिए.
 
फिलहाल पुलिस ने खुलासा करते हुए हनी ट्रैप गिरोह के सरगना ओमकार सिंह व उसके साथी पवन,मुनेश,राजू व रानी को गिरफ्तार कर उनके पास से चार मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई है थार कार भी बरामद की है.

वहीं पुलिस ने आरोपी दरोगा नीरज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है और पुलिस उसे अब जल्द गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है.

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Published at : 15 May 2026 07:04 AM (IST)
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