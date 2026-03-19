बुलंदशहर: रील के चक्कर में हाईवे पर स्टंट, बस के आगे स्कूटी लहराई, कटा 23 हजार का चालान

सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और व्यूज पाने के लिए रील (Reel) बनाने की दीवानगी किस कदर जानलेवा साबित हो सकती है, इसका एक दिल दहला देने वाला वीडियो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है.

यहां अनूपशहर हाईवे पर एक युवती ने स्कूटी पर खतरनाक स्टंट करते हुए न सिर्फ अपनी, बल्कि पीछे से आ रही यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज बस की जान भी खतरे में डाल दी.

दोनों हाथ छोड़कर खतरनाक स्टंट

जानकारी के मुताबिक, यह पूरी घटना अनूपशहर हाईवे की है. एक तेज रफ्तार स्कूटी पर दो युवतियां सवार थीं और दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहना हुआ था. रील बनाने की सनक में स्कूटी चला रही युवती ने चलती गाड़ी में हैंडल से अपने दोनों हाथ हटा लिए और गाने की धुन पर स्टंट करने लगी. इस पूरी खतरनाक घटना का वीडियो उनका एक साथी आगे चलते हुए शूट कर रहा था.

बस ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जिस वक्त यह जानलेवा स्टंट किया जा रहा था, ठीक उसी दौरान पीछे से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (रोडवेज) की यात्रियों से भरी एक बस आ रही थी. हाथ छोड़ने के कारण स्कूटी लहराते हुए अचानक बस के बिल्कुल सामने आ गई. गनीमत रही कि बस ड्राइवर ने गजब की सतर्कता दिखाई और समय रहते बस को साइड कर लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया. अगर बस ड्राइवर ने सूझबूझ न दिखाई होती, तो पलक झपकते ही कई जिंदगियां दांव पर लग सकती थीं.

वीडियो वायरल होने पर पुलिस का सख्त एक्शन

हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए किए गए इस स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए बुलंदशहर पुलिस ने सख्त कदम उठाया है. पुलिस ने मोटर व्हीकल (MV) एक्ट के तहत खतरनाक ड्राइविंग और नियमों के उल्लंघन के आरोप में इस स्कूटी का 23,000 रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया है.