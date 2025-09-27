बुलंदशहर में अवैध पटाखा गोदाम में पुलिस का छापा, भारी मात्रा में आतिशबाजी बरामद

यूपी के बुलंदशहर में पुलिस-प्रशासन की टीम को दीपावली से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है. बुलंदशहर एसडीएम सदर दिनेश चंद ने स्थानीय पुलिस और अपनी टीम के साथ छापेमारी कर बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के अनूपशहर अड्डे के पास बंद पड़े राईस मील में लाखों रुपये कीमत की प्रतिबंधित आतिशबाजी बरामद की है. यहाँ तीन बंद कमरों लाखो रुपये कीमत की आतिशबाजी को दीपावली पर मोटा मुनाफा कमाने के उद्देश्य से स्टोर करके रखा गया था.

आपको बता दें कि, बुलंदशहर एनसीआर क्षेत्र में आने की वजह से वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनजीटी के आदेशों पर बुलंदशहर में आतिशबाजी पर प्रतिबंधित है. आतिशबाजी प्रतिबंधित होने के बाबजूद मुनाफाखोर आतिशबाजी को स्टॉक कर मोटा मुनाफा कमाने की फिराक में थे. वहीं पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रतिबंधित आतिशबाजी को जब्त कर गोदाम को भी सीज कर दिया है.

20 लाख रुपये आंकी गई जब्त माल की कीमत

पुलिस के अनुसार, जब्त आतिशबाजी की कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है. वहीं पुलिस अब गोदाम मालिक के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है. वहीं बुलंदशहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है. आगामी दीपावली के त्यौहार को लेकर आगे भी सूचना के आधार पर छापेमारी करने का दावा कर रहा है.

एनसीआर क्षेत्र में नहीं है पटाखे रखने का अधिकार

बुलंदशहर सदर एसडीएम दिनेश चंद ने बताया कि यहां पर तीन कमरों में सारे पटाखे बरामद हुए है, अभी कोई व्यक्ति पटाखे के मालिक रूप सामने नही आया है. उन्होंने बताया गया कि, एनसीआर क्षेत्र में इस तरह के पटाखे रखने का अधिकार नही है. प्रथम दृष्टया ये गलत है. इसको सीज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है, इसकी अनुमति लागत 20 लाख रुपये के आसपास आंकी जा रही है. दिवाली से पहले पुलिस की बुलंदशहर में यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

