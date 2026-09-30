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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!

बुढ़ाना में RLD का वोट कहां गया? 2022 और 2024 के आंकड़े खोल रहे बड़ा राज, 2027 पर पड़ेगा असर!

बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मुस्लिम, जाट और एससी मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं. ओबीसी में कश्यप, सैनी, प्रजापति समेत अन्य जातियों का वोट भी लगभग 70 हजार के ऊपर है.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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बुढ़ाना सीट की विधानसभा संख्या 11 है. 2022 में सपा गठबंधन से आरएलडी के राजपाल सिंह बालियान चुनाव जीते. बीजेपी ने उमेश मलिक को टिकट दिया था. बीएसपी ने अनीश को प्रत्याशी बनाया था. कांग्रेस ने देवेन्द्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था. 

2026 में एसआईआर के बाद बुढ़ाना सीट पर () 3,68,588 मतदाता बचे हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 3,99,144 थी. यानी इस सीट पर 30,556 मतदाता घटे हैं. ()

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बुढ़ाना मुस्लिम और जाट बाहुल्य विधानसभा है. 2022 में आरएलडी के जाट उम्मीदवार ने बीजेपी के जाट विधायक को हरा दिया था. 

2022 के विधानसभा चुनाव में बुढ़ाना में किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. आरएलडी-सपा गठबंधन- 1,31,092
2. बीजेपी- 1,02,783
3. बसपा- 10,397
4. AIMIM- 2,633
5. कांग्रेस- 2,452
6. आसपा- 2,099

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार राजपाल सिंह बालियान ने बीजेपी के उमेश मलिक को 28,309 वोटों से चुनाव हरा दिया था. () सपा गठबंधन को 51.28 फीसदी वोट, भाजपा को 40.21 प्रतिशत मत मिले थे. यानी भाजपा और सपा के बीच 11.07 प्रतिशत वोट का अंतर रहा. () बसपा 10 हजार तक सिमट कर रह गई. असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए. कांग्रेस 2,452 वोट पाकर खुश नजर आई.

2022 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक यूपी की राजनीति में कई बड़े बदलाव आए. आरएलडी ने सपा का गठबंधन तोड़ दिया. आरएलडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा. बुढ़ाना विधानसभा सीट मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है. 

2024 के लोकसभा चुनाव में बुढ़ाना विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. सपा- 1,16,151
2. भाजपा- 1,00,075
3. बसपा- 20,288

2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के हरेन्द्र मलिक ने भाजपा के संजीव बालियान को 16,076 वोटों से बुढ़ाना में हरा दिया. सपा और भाजपा दोनों ने ही जाट समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया था. भाजपा और आरएलडी का गठबंधन था, सपा और कांग्रेस भी चुनावी गठबंधन का हिस्सा थे.  2022 के मुकाबले 2024 में बुढ़ाना सीट पर बीजेपी के 2,708 वोट कम हुए. इस आंकड़े से यह साफ होता है कि आरएलडी का फायदा बीजेपी को नहीं हुआ. आरएलडी का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ. सपा यहां पर आरएलडी से अलग हटकर चुनाव लड़ी, लेकिन उसके बावजूद भी इस सीट पर बढ़त बना ले गई. यह दिखाता है कि आरएलडी का जनाधार कम हो रहा है. 
बसपा ने प्रजापति समाज के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था. दारा सिंह प्रजापति ने बुढ़ाना में 20,288 वोट हासिल किए. ऐसा लगता है कि वो बसपा को मूल काडर वोट ही ले पाए. 2024 में बीजेपी से क्षत्रिय वोट यहां पर छिटक गया था, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के चलते क्षत्रिय वोट संजीव बालियान के खिलाफ गया था. 

बुढ़ाना विधानसभा का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.40 लाख
2. जाट- 65 हजार
3. कश्यप- 25 हजार
4. क्षत्रिय- 20 हजार
5. वैश्य- 16 हजार
6. ब्राह्मण- 14 हजार
7. त्यागी- 15 हजार
8. प्रजापति- 12 हजार
9. सैनी- 10 हजार
10. एससी- 50 हजार
11. पाल- 8 हजार

बुढ़ाना विधानसभा सीट पर मुस्लिम, जाट और एससी मतदाता सबसे ज्यादा संख्या में हैं. ओबीसी में कश्यप, सैनी, प्रजापति समेत अन्य जातियों का वोट भी लगभग 70 हजार के ऊपर है. सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 60 हजार की संख्या में हैं. लेकिन इस सीट पर जाट और ओबीसी का वोट निर्णायक भूमिका में है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 12:48 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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