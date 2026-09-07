सपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी हैं. दोनों पार्टियां आगामी 2027 का चुनाव एकसाथ मिलकर लड़ेंगी और गठबंधन का फॉर्मूला 2017 के चुनाव के आधार पर हो सकता हैं. जल्द ही दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी. वहीं सपा-कांग्रेस ने अपने नेताओं को भी बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं.

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सांगठनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं. काँग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही दोनों दलों में सीटों को लेकर चर्चा शुरू होनी है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कौन सी सीट से किस दल का प्रत्याशी होगा. जिस सीट पर जो प्रत्याशी मजबूत होगा उसे तवज्जो दी जाएगी. किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी लगभग सहमति बन चुकी हैं.

सपा-कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला तय!

सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक सपा-कांग्रेस के बीच 2017 के फॉर्मूले पर सहमति मिल सकती हैं. इसके हिसाब से कांग्रेस के खाते में 110-115 सीटें आ सकती हैं. इनमें से कुछ सीटों पर अगर सपा का उम्मीदवार ज्यादा मज़बूत होता है तो उसे काँग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है.

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हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को दिए स्पष्ट निर्देश

इस सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और विधानमंडल के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाक़ात हो चुकी है. हाईकमान ने साफ निर्देश दिया है कि पार्टी के सपा के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ना है, ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचा जाए. दोनों दलों में औपचारिक गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो चुकी है.

वहीं दूसरी तरफ़ सपा को भी लगता है कि बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, ऐसे में उनका प्रभाव भी यूपी में बढ़ा है. अखिलेश यादव ने भी संदेश दिया है कि अब सीटों को लेकर ज्यादा पेंच नहीं फंसेगा, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. गठबंधन की स्थिति साफ़ होने के बाद अब दोनों ने आगे की तैयारी भी तेज कर दी है.

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