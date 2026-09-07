Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात

सपा-कांग्रेस में सीटों का बंटवारा तय! 2017 के फॉर्मूले पर बनेगी बात

उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ़ हो गई है. खबरों के मुताबिक दोनों दलों में 2017 के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 07 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी हैं. दोनों पार्टियां आगामी 2027 का चुनाव एकसाथ मिलकर लड़ेंगी और गठबंधन का फॉर्मूला 2017 के चुनाव के आधार पर हो सकता हैं. जल्द ही दोनों दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी. वहीं सपा-कांग्रेस ने अपने नेताओं को भी बयानबाजी से बचने के निर्देश दिए हैं. 

यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सांगठनिक तैयारी लगभग पूरी हो चुकी हैं. काँग्रेस नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही दोनों दलों में सीटों को लेकर चर्चा शुरू होनी है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि कौन सी सीट से किस दल का प्रत्याशी होगा. जिस सीट पर जो प्रत्याशी मजबूत होगा उसे तवज्जो दी जाएगी. किसे कितनी सीटें मिलेंगी इस पर भी लगभग सहमति बन चुकी हैं. 

सपा-कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला तय!

सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक सपा-कांग्रेस के बीच 2017 के फॉर्मूले पर सहमति मिल सकती हैं. इसके हिसाब से कांग्रेस के खाते में 110-115 सीटें आ सकती हैं. इनमें से कुछ सीटों पर अगर सपा का उम्मीदवार ज्यादा मज़बूत होता है तो उसे काँग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जा सकता है. 

लखनऊ में 2 साल बाद जिंदा लौटी 28 साल की शिवानी, पुलिस भी हैरान

हाईकमान ने कार्यकर्ताओं को दिए स्पष्ट निर्देश

इस सिलसिले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और विधानमंडल के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व से मुलाक़ात हो चुकी है. हाईकमान ने साफ निर्देश दिया है कि पार्टी के सपा के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ना है, ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बचा जाए. दोनों दलों में औपचारिक गठबंधन को लेकर भी चर्चा हो चुकी है. 

वहीं दूसरी तरफ़ सपा को भी लगता है कि बीते कुछ समय में राहुल गांधी ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, ऐसे में उनका प्रभाव भी यूपी में बढ़ा है. अखिलेश यादव ने भी संदेश दिया है कि अब सीटों को लेकर ज्यादा पेंच नहीं फंसेगा, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे. गठबंधन की स्थिति साफ़ होने के बाद अब दोनों ने आगे की तैयारी भी तेज कर दी है.  

गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल, मारने को दौड़े MLA नंदकिशोर गुर्जर

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में 208 जर्जर इमारतें हादसे के मुहाने पर, नोटिस के बाद भी नहीं खाली हुए मकान
लखनऊ में 208 जर्जर इमारतें हादसे के मुहाने पर, नोटिस के बाद भी नहीं खाली हुए मकान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी में बाढ़ का तांडव, घाघरा नदी उफान पर; सैकड़ों गांव प्रभावित
बाराबंकी में बाढ़ का तांडव, घाघरा नदी उफान पर; सैकड़ों गांव प्रभावित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाढ़ प्रभावितों के साथ योगी सरकार, अबतक 19454 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
बाढ़ प्रभावितों के साथ योगी सरकार, अबतक 19454 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
Advertisement

वीडियोज

Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: मलबा हटाने में जुटी JCB...हादसे से दहली दिल्ली!
Moti Bagh Building Collapse | Sansani: दिल्ली के 'कातिल सिस्टम' का कहर ! | Delhi Hostel
Delhi Building Collapse | Sandeep Chaudhary: दिल्ली हादसे ने खोली लापरवाह सिस्टम की पोल? | BJP
Moti Bagh Building Collapse: कैसे हुआ दिल्ली हादसा? चश्मदीदों ने खोले राज, कंपा देगी सच्चाई!
Breaking News | Moti Bagh Building Collapse: दिल्ली में 'मौत का हॉस्टल'..जिम्मेदार कौन? | Janhit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
हवा में विमान के इंजन से निकलने लगा तेल, मच गया हंगामा, जानें फिर क्या हुआ?
पंजाब
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
अश्वनी मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस, मान सरकार के विरोध के बीच शपथ ग्रहण
इंडिया
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
'बाय-बाय पापा...' बोलकर चिनाब नदी में कूद गई लड़की, सुसाइड का वीडियो वायरल
क्रिकेट
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
पाकिस्तान बोर्ड PSL 2027 का शेड्यूल बदलने पर मजबूर, IPL नहीं है वजह
टेलीविजन
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' Bigg Boss 20 में चाय पर बवाल, माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
'मेरे अंडरगारमेंट्स भी धो दो...' माही विज पर भड़कीं बादशाह की एक्स-वाइफ
इंडिया
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर का सवाल- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
सत्य निकेतन हादसे पर शशि थरूर नाराज, पूछा- छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
'एक रैली से बौखलाहट...', जयंत चौधरी ने साधा अखिलेश यादव पर निशाना
Home Tips
Flour Bugs: आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
आटे में कीड़े और घुन से हैं परेशान? 1 ट्रिक से पाएं छुटकारा
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget