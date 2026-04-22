यूपी में सियासी हलचल के बीच दिल्ली आ रहीं मायावती, कार्यकर्ताओं को दे दिया मिशन-27 का ये काम

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच और यूपी में मची सियासी हलचल के बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती लखनऊ से दिल्ली रवाना हो गई है. बसपा सुप्रीमो ने ख़ुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं. मायावती के इस दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गईं हैं.

बसपा चीफ मायावती ने अपने दिल्ली जाने की जानकारी एक्स पर देते एक बड़ी पोस्ट की है. उन्होंने लिखा- 'उत्तर प्रदेश स्टेट के बसपा के सभी जिला अध्यक्ष एवं छोटे-बड़े पदाधिकारी व कार्यकर्तागण, आज मैं पार्टी के कार्यों से दिल्ली जा रही हूँ और कार्य पूरा होते ही जल्दी वापिस भी आ जाऊंगी.

दिल्ली जाने से पहले कार्यकर्ताओं को निर्देश

इस दौरान पार्टी की पिछले महीने दिनांक 31 मार्च सन् 2026 को लखनऊ में हुई यूपी प्रदेश-स्तरीय बड़ी बैठक में पार्टी संगठन को तैयार करने व कैडर आदि के ज़रिये पार्टी का जनाधार बढ़ाने एवं आर्थिक मजबूती देने तथा यूपी विधानसभा आम चुनाव की तैयारी से सम्बन्धित जो भी जरुरी दिशा-निर्देश दिये गये थे, उस पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल करते रहना है.



साथ ही, बैठकों में यूपी में बसपा के नेतृत्व में रही सरकार में प्रदेश के विकास व जनहित आदि में किये गये कार्यों के बारे में जरूर बताना है. बैठकों में यह भी बताना है कि यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेस-वे आदि बने हैं तथा नोएडा में एयरपोर्ट भी बना है ऐसे अनेकों और भी जनहित के कार्य किये गये हैं जिनकी योजना व रुपरेखा बसपा की रही सरकार में ही बनाई गयी थी और ये सभी कार्य काफी हद तक जरूर पूरे हो जाते यदि उस समय केन्द्र की रही कांग्रेसी सरकार बसपा के प्रति अपनी जातिवादी मानसिकता के चलते इनमें रुकावटें पैदा नहीं करती.

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कहने का तात्पर्य यह है कि यूपी के समुचित विकास व सर्वसमाज की उन्नति/तरक़्क़ी व बेहतर कानून व्यवस्था हेतु ’कानून द्वारा कानून का राज’ के ज़रिये बसपा के ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ शासन में ही यह संभव हो सकता है, जिस पर भी ध्यान देने की अपील.



इतना ही नहीं बल्कि लखनऊ में दिनांक 22 फरवरी 2026 की यूपी को छोड़कर आल-इण्डिया की हुई बड़ी बैठक में, पार्टी व मूवमेन्ट के हित में जो भी ज़रुरी दिशा-निर्देश दिये गये थे, तो उन्हें भी समय से जरूर पूरा करना है.



इसके अलावा, यू.पी. सहित पूरे देश में, पार्टी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों को लेकर स्थानीय स्तर पर पार्टी की बुलाई जा रही सभी इन बैठकों में महिला आरक्षण को लेकर अभी हाल ही में, मेरे द्वारा दिनांक 15 अप्रैल 2026 को मीडिया में पार्टी का जो स्टैण्ड रखा गया है तथा उसके बाद एक्स पर पोस्ट भी किया गया है और जरूरत पड़ने पर आगे भी बयान दिये जायेंगे.

महिला आरक्षण के समर्थन के मामले में अभी भी पार्टी का स्टैण्ड दिनांक 15 अप्रैल वाला ही है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, उसके बारे में भी इन बैठकों में ज़रूर बताना है ताकि महिला आरक्षण के इस खास मुद्दे पर पार्टी के लोग गुमराह ना हो सकें, लेकिन इसके लिए पार्टी के अनुशासन के मुताबिक कोई भी धरना-प्रदर्शन आदि नहीं करना है.

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