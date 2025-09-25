'बेहूदगी की सारी हदें पार...', राजा भैया के बेटे ने मां पर लगाए आरोप, भानवी सिंह बोलीं पूत कपूत

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के परिवार में सुलगता विवाद अब सोशल मीडिया पर खुलकर फूट पड़ा है. लंबे समय से चले आ रहे राजा भैया और पत्नी भानवी कुमारी सिंह के बीच तनाव में अब उनका बड़ा बेटा शिवराज प्रताप सिंह भी कूद पड़ा है. शिवराज ने पिता के समर्थन में मां पर संपत्ति हड़पने, कोर्ट में बदसलूकी और वृद्ध नानी पर जूतों से हमले जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एक्स पर वीडियो पोस्ट किया.

वहीं इसके जवाब में भानवी सिंह ने भावुक पोस्ट लिखकर बेटे को 'कपूत' कहा और राजा भैया की 'अय्याशी, आपराधिक प्रवृत्ति' व अवैध हथियारों का जखीरा उजागर किया. यह पारिवारिक कलह अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी है.

शिवराज ने मां पर लगाया बेहूदगी की हदें पार करने का आरोप

बता दें कि शिवराज प्रताप सिंह ने 24 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लंबा पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मां भानवी सिंह पर बेहूदगी की हदें पार करने का आरोप लगाया. दावा किया कि भानवी सिंह नाना-नानी की संपत्ति अकेले हड़पना चाहती हैं, जिसके लिए मुकदमे चल रहे हैं. इतना ही नहीं शिवराज ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि भानवी सिंह वृद्ध और बीमार मां पर जूतों की बरसात करती रहीं. क्या यही महिला सशक्तिकरण है? शिवराज ने सवाल किया.

शिवराज ने आगे कहा कि मम्मा कोर्ट में कई बार छीछालेदर करा चुकी हैं. जज साहब ने वकील को फटकार लगाई कि क्लाइंट को चुप कराएं. उन्होंने भानवी पर पिता राजा भैया के खिलाफ 100 करोड़ रुपये एकमुश्त और 25 लाख मासिक 'गुंडा टैक्स' की मांग का भी आरोप लगाया. शिवराज का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है.

भानवी कुमारी सिंह ने तुरंत जवाबी पोस्ट में नवरात्रि का हवाला देते हुए लिखा कि ‘पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता. मुझे भरोसा नहीं कि मेरा बेटा कपूत हो सकता है.’ उन्होंने मजबूरी में एक वीडियो जारी किया, जिसमें नाना और पिता बयान दे रहे हैं कि भानवी को बहन ने पीटा था. भानवी ने राजा भैया पर बहन के साथ अवैध संबंध बनाने, दोनों के जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया.

रातों में घर से बाहर सोना पड़ा था

उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाबा-दादी राजा भैया के कृत्यों से आजिज थे. उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार न करें. भानवी ने धमकी दी कि और वीडियो जारी करेंगी. बेटे को मजबूरी का हवाला देते हुए लिखा कि तुम्हें सारा सच पता है. रातों में घर से बाहर सोना पड़ा था. सद्बुद्धि आएगी तो सोचोगे मां ने कितनी प्रताड़ना झेली. अंत में अवैध हथियारों के जखीरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि चरित्र हनन से कुछ नहीं होगा. जांच एजेंसियों को बताओ कि अंतरराष्ट्रीय गिरोह से संबंध है या नहीं.