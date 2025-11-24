लखनऊ में कई जगह बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने चलाया सर्च अभियान

राजधानी लखनऊ में कई जगह बम से उड़ाने की मिली धमकी है. स्कूलों, इमारतों और कई भवनों को उड़ाने की धमकी दी गई. चार लाइन का पत्र भेजा गया गया जिसमें 24 घंटे में बम से उड़ाने की बात कही गई है. एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र दुबे ने इसकी जानकारी दी. धमकी के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट हो गई. पत्र में किसी के नाम का जिक्र नहीं है.

धमकी की सूचना के बाद हजरतगंज विधानसभा सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वॉड और बीडीएस के साथ पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया. गाड़ियों की चेकिंग की गई.