हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजमगढ़: ब्रिटेन की नागरिकता छिपा अध्यापक ने 5 साल तक मदरसे से लिया वेतन, 4 अधिकारी सस्पेंड

आजमगढ़: ब्रिटेन की नागरिकता छिपा अध्यापक ने 5 साल तक मदरसे से लिया वेतन, 4 अधिकारी सस्पेंड

Azamgarh News: अध्यापक शमशुल हुदा खान के खिलाफ मदरसा प्रबंधक सरफराज ने मुबारकपुर थाने में 6 जून 2025 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया. मामले में चार अधिकारियों पर गाज गिरी.

By : खुर्रम नोमानी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 24 Nov 2025 09:09 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में ब्रिटेन की नागरिकता छिपाकर लगभग पांच वर्ष तक वेतन लेने वाले शमशुल हुदा खान के मामले में चार अधिकारियों पर गाज गिरी है. दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम मुबारकपुर के आलिया सेक्शन के अध्यापक शमशुल हुदा खान के मामले में आजमगढ़ के तत्कालीन अधिकारियों को प्रदेश सरकार ने निलंबित किया है. 

अध्यापक शमशुल हुदा खान के खिलाफ मदरसा प्रबंधक सरफराज ने मुबारकपुर थाने में 6 जून 2025 को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया. इस प्रकरण में शमशुल हुदा खान के रिश्तेदार करीम खान की शिकायत पर 2007 से 2017 तक जिला प्रशासन की तरफ से गठित समिति ने जांच थी. 

मामले में हुई जांच से हुआ ये खुलासा 

इस मामले में अल्पसंख्यक विभाग के तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध की गई जांच की आख्या शासन को भेजी गई थी. जिसमें उल्लेख किया गया था कि आजमगढ़ में तैनात तत्कालीन संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह (जो वर्तमान में गाजियाबाद), तत्कालीन स्टाफ लालमन (वर्तमान में डीएमओ बरेली) और प्रभात कुमार (वर्तमान में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमेठी) में तैनात है.

अध्यापक के रिश्तेदार की शिकायत पर दो बार हुई जांच

शमशुल हुदा खान के रिश्तेदार करीम खान की शिकायत पर जिला स्तर पर दो बार जांच हुई थी. एक बार तत्कालीन एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र व दूसरी बाद वर्तमान एडीएम प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने जांच की. 

इस संबंध में 2013 से 2017 तक पांच वर्षों तक कुल 16 लाख 59 हजार 555 रुपये वेतन के रूप में हुए भुगतान की रिकवरी के संबंध में संतकबीर नगर जिला प्रशासन को पत्र प्रेषित किया गया था. बता दें कि शमशुल हुदा खान का वेतन व अन्य भुगतान जिस बैंक के खाते में जाता रहा है, वह बैंक संतकबीर नगर में ही है.

मदरसा प्रबंधक ने दर्ज कराया धोखाधड़ी का मुकदमा

मुबारकपुर स्थित दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम के मदरसा प्रबंधक ने शमशुल हुदा खान के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. तहरीर में उल्लेख किया है कि शिक्षक पद पर तैनात भारतीय नागरिक होने के साथ-साथ उसने ब्रिटेन का नागरिकता ले रखी है. 

जिसने पांच वर्षों में 16 लाख 59 हजार 555 रुपये की धनराशि लेने में आहरित करने के बाद  शिक्षक पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर मुबारकपुर से अपने पैतृक   घर संत कबीर नगर चला गया. इसलिए रिकवरी कराई जाए. दोहरी नागरिकता छिपाने के आपराधिक कृत्य के विरुद्ध दंडित किया जाए.

प्रबंधक द्वारा दी गई तहरीर में सामने आईं ये बातें 

प्रबंधक सरफराज ने तहरीर में उल्लेख किया है कि शमशुल हुदा खान की नियुक्ति दारूल उलूम अहले सुन्नत मदरसा अशरफिया मिस्बाहुल उलूम में 12 जुलाई 1984 में हुई थी. इस दौरान वह मदरसा में अध्यापन कार्य करता. आंख व अन्य बीमारी का इलाज कराने मेडिकल लीव लेकर ब्रिटेन जाता था. वापस लौटने पर मदरसा में अध्यापन कार्य करने लग जाता.

बताया गया कि ब्रिटेन आने जाने के दौरान ही उसने वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली. इस प्रकार उसने भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त कर 2013 से 2017 तक वेतन आहरित किया. शमशुल हुदा खान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर अपने पैतृक आवास पर चला गया. वहां पर रिश्तेदार करीम खान से किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद के बाद यह पता चला कि वह 2013 में ब्रिटेन का भी नागरिक बना हुआ है.

इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी वर्षा अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकरण में जिला प्रशासन स्तर पर दो बार जांच हुई थी. आख्या में तत्कालीन अफसरों की लापरवाही की बात सामने आई थी. मदरसा प्रबंधक ने 9 जून को मुबारकपुर थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है. फिलाहल इस मामले में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया.

Published at : 24 Nov 2025 09:08 PM (IST)
Embed widget