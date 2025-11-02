हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड

गोरखपुर सांसद रवि किशन को बड़ा सम्मान, मिला 'दादा साहब फाल्के' अवार्ड

Gorakhpur News: यूपी के गोरखपुर से सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को फिल्म फेयर के बाद दादा साहब फाल्के सम्मान मिला है. इस उपलब्धि से प्रसंशकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 02 Nov 2025 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. उन्हें 2025 'दादा साहब फाल्के' इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल" पुरस्कार से भी नवाजा गया है. जैसे ही इसकी जानकारी प्रशंसकों को हुई उनमें खुशियों की लहर दौड़ गई. लोग बधाई देने उनके आवास पहुंचे.

बता दें कि रवि किशन फिल्मों के साथ ही राजनीति में भी सक्रिय हैं. फिलहाल वह गोरखपुर से दूसरी बार सांसद है. गोरखपुर के सांसद एवं फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला लगातार अपने बयानों और गतिविधियों के कारण चर्चा में बने रहते हैं. 

राजनीति के साथ फिल्मों में भी सक्रिय

जौनपुर जिले के केराकत गांव निवासी रवि किशन गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से दूसरी बार बीजेपी से सांसद चुने जाने के अलावा भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में भी लगातार सक्रिय हैं. फिल्मों के पिछले 33 वर्षों के लंबे संघर्ष के दौरान उन्होंने कई भोजपुरी और हिंदी फिल्मों में काम किया है.

इसके अलावा उन्होंने साउथ की फिल्मों में भी कई अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं. अभी हाल ही में उन्हें हिंदी फिल्म 'लापता लेडीज' के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था. अभी इसकी खुशियां मनाई ही जा रही थी, बधाइयों का तांता जारी था.

दादा साहब फाल्के पुरस्कार की घोषणा

इसी बीच उन्हें 2025 'दादा साहब फाल्के' इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है. जैसे ही इसकी जानकारी उनके समर्थकों और चाहने वालों तक पहुंची, उनमें खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने अपने चहेते कलाकार को बधाई देने के लिए उन्हें फोन करना शुरू कर दिया, तो कुछ उनके आवास पर भी पहुंच गए. 

बता दें, रवि किशन इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर व्यस्त हैं. पिछले दो दिनों से वह गोरखपुर में हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में मंच साझा किया. रवि किशन शुक्ला को जब फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया तो उन्होंने कहा था कि यह मेरी 33 वर्ष की तपस्या का फल है, जिसे मैं अपने माता-पिता, समर्थकों और चाहने वालों को समर्पित करता हूं. 

'ये मेहनत और लगन का फल'

इस बारे में सांसद के पीआरओ पवन दुबे ने बताया, "सांसद रवि किशन को फिल्म 'दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' पुरस्कार मिलने की जानकारी शनिवार (1 नवंबर) की रात हुई. रवि किशन के साथ मैं पिछले कई वर्षों से हूं, इन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए बहुत तपस्या और मेहनत की है. मैं इसका साक्षात गवाह हूं. आज उन्हें जो कुछ भी सम्मान मिल रहा है, वह उनकी मेहनत और लगनशीलता का फल है."

रवि किशन भोजपुरी फिल्मों में काम करने के साथ ही बॉलीवुड में भी भाग्य आजमाने मुंबई पहुंच गए. कई सालों के संघर्ष और मेहनत के बाद उन्हें फिल्मों में छोटी-मोटी भूमिकाएं मिलनी शुरू हुई. हिंदी फिल्म हेरा-फेरी 2 में उन्होंने एक ऐसी विलेन की भूमिका निभाई थी जो तुतला कर बोलता है. इस रोल को दर्शकों ने खूब पसंद किया था. फिल्म के लिए रवि किशन को अवार्ड से भी नवाजा गया था. 

200 फिल्मों में काम कर चुके हैं रवि किशन 

रवि किशन ने अब तक विभिन्न भाषाओं की लगभग 200 फिल्मों में काम किया है जो भोजपुरी सिनेमा के लिए एक रिकॉर्ड है. दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से नवाजे जाने के बाद रवि किशन ने कहा कि यह सब मुझे, मेरे पूज्य माता-पिता के आशीर्वाद, समर्थकों के प्यार और गुरु गोरखनाथ बाबा के आशीष से प्राप्त हुआ है. बेहतर करने की प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री मोदी और महाराज योगी से मिलती है. इसके लिए मैं सभी का हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूं.

Published at : 02 Nov 2025 07:45 PM (IST)
UP NEWS Gorakhpur News
