गोरखपुर पुलिस गो-तस्करों पर एक्शन, पैर में गोली मारकर 2 को दबोचा

गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र के कुसम्ही जंगल बुढ़िया माई स्थान के पास देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. पुलिस ने कब्जे से नाजायज 1 देशी तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में एम्स थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना शाहपुर व थाना कैण्ट की पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है.

वांछित चल रहे आरोपी गिरफ्तार

एम्स थाने पर पंजीकृत धारा 310 (4) BNS से संबंधित वांछित आरोपियों जवाहर यादव व रामू यादव को गिरफ्तार किया गया. शनिवार (1 नवंबर) की रात में शाहपुर, एम्स व शाहपुर पुलिस ने बुढ़िया माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की. थोड़ी देर में एक पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिया. जिसे रोकने पर वाहन सवार 3-4 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे.

इस दौरान आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर कर दिया. इस दौरान अभियुक्त जवाहर यादव को गोली लग गई. वहीं एक अन्य आरोपी रामू यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया.

आरोपी अवैध कारोबार में लिप्ट रहा है

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुशीनगर जिले के जटहा थानाक्षेत्र के विशुनपुरा गांव के रहने वाले जवाहर यादव के रूप में हुई है. जवाहर बिहार के पश्चिमी चंपारण में रहकर पशु-तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त रहा है.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कुशीनगर और प्रयागराज जिले में गैंगस्टर समेत गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अलग-अलग थाने में कुल 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जवाहर यादव के खिलाफ बिहार के विभिन्न स्थानों में भी पांच मुकदमे दर्ज हैं.

बिहार पुलिस को भी थी आरोपी की तलाश

बिहार पुलिस भी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी. दूसरे आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के धनहा थानाक्षेत्र के दवनहा गांव के रहने वाले रामू यादव के रूप में हुई है उसके खिलाफ गोरखपुर के एम्स थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं.

बता दें, जवाहर यादव के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं रामू यादव को पुलिस न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

गोरखपुर पुलिस एसपी ने क्या बताया?

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि "गोरखपुर सिटी की क्षेत्रीय पुलिस द्वारा एम्स थाना क्षेत्र के बुढ़िया माई स्थान के पास बीती रात मुठभेड़ में जवाहर यादव और राजू यादव नाम के दो गो-तस्करों को गिरफ्तार किया गया है."

आगे बताया गया कि, "जवाहर के पैर में गोली लगने के बाद उसे अरेस्ट किया गया है. नाकेबंदी के बाद जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो गो तस्करों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई."

उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में जवाहर यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वहीं बिहार प्रदेश में भी उसके खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं. जवाहर यादव को यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर और प्रयागराज की पुलिस तलाश कर रही थी. इसके अलावा बिहार पुलिस को भी गो-तस्करी में लिप्त गैंगस्टर जवाहर यादव की तलाश थी.