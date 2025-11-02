हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोरखपुर पुलिस गो-तस्करों पर एक्शन, पैर में गोली मारकर 2 को दबोचा

गोरखपुर पुलिस गो-तस्करों पर एक्शन, पैर में गोली मारकर 2 को दबोचा

Gorakhpur News: गैंगस्टर केस में वांछित चल रहे गो-तस्कर जवाहर यादव को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पैर में गोली लगने के बाद साथी संग दबोचा गया है.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 02 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Preferred Sources

गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र के कुसम्ही जंगल बुढ़िया माई स्थान के पास देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है. पुलिस ने कब्जे से नाजायज 1 देशी तमंचा, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा कारतूस बरामद किए हैं.

पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैंट योगेंद्र सिंह के पर्यवेक्षण में एम्स थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में थाना शाहपुर व थाना कैण्ट की पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है.

वांछित चल रहे आरोपी गिरफ्तार

एम्स थाने पर पंजीकृत धारा 310 (4) BNS से संबंधित वांछित आरोपियों जवाहर यादव व रामू यादव को गिरफ्तार किया गया. शनिवार (1 नवंबर) की रात में शाहपुर, एम्स व शाहपुर पुलिस ने बुढ़िया माता मंदिर रोड पर घेराबंदी की. थोड़ी देर में एक पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिया. जिसे रोकने पर वाहन सवार 3-4 व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे. 

इस दौरान आरोपी पुलिस पर फायरिंग करते हुए जंगल की ओर भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायर कर दिया. इस दौरान अभियुक्त जवाहर यादव को गोली लग गई. वहीं एक अन्य आरोपी रामू यादव को मौके से गिरफ्तार किया गया.

आरोपी अवैध कारोबार में लिप्ट रहा है

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कुशीनगर जिले के जटहा थानाक्षेत्र के विशुनपुरा गांव के रहने वाले जवाहर यादव के रूप में हुई है. जवाहर बिहार के पश्चिमी चंपारण में रहकर पशु-तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त रहा है.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कुशीनगर और प्रयागराज जिले में गैंगस्टर समेत गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अलग-अलग थाने में कुल 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. जवाहर यादव के खिलाफ बिहार के विभिन्न स्थानों में भी पांच मुकदमे दर्ज हैं. 

बिहार पुलिस को भी थी आरोपी की तलाश 

बिहार पुलिस भी उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी. दूसरे आरोपी बिहार के पश्चिमी चंपारण के धनहा थानाक्षेत्र के दवनहा गांव के रहने वाले रामू यादव के रूप में हुई है उसके खिलाफ गोरखपुर के एम्स थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं. 

बता दें, जवाहर यादव के पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं रामू यादव को पुलिस न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है.

गोरखपुर पुलिस एसपी ने क्या बताया?

गोरखपुर के एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि "गोरखपुर सिटी की क्षेत्रीय पुलिस द्वारा एम्स थाना क्षेत्र के बुढ़िया माई स्थान के पास बीती रात मुठभेड़ में जवाहर यादव और राजू यादव नाम के दो गो-तस्करों को गिरफ्तार किया गया है."

आगे बताया गया कि, "जवाहर के पैर में गोली लगने के बाद उसे अरेस्ट किया गया है. नाकेबंदी के बाद जब पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया तो गो तस्करों की ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई." 

उन्होंने बताया कि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में जवाहर यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपदों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. वहीं बिहार प्रदेश में भी उसके खिलाफ पांच मुकदमे दर्ज हैं. जवाहर यादव को यूपी के गोरखपुर, कुशीनगर और प्रयागराज की पुलिस तलाश कर रही थी. इसके अलावा बिहार पुलिस को भी गो-तस्करी में लिप्त गैंगस्टर जवाहर यादव की तलाश थी.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 05:38 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gorakhpur News UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2025
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
Advertisement

वीडियोज

Akshay Bindra Home Tour: सास बहु साजिश में देखिए अक्षय के घर का होम टूर #sbs
Dularchand Case: Anant Singh की गिरफ्तारी से बिहार चुनाव में कितना पड़ेगा असर? | Bihar Election
Bollywood News: King में दशहत नहीं , डर लेकर आए Sharukh Khan, Birthday पर रिलीज किया Film का धमाकेदार Teaser
₹6.5 Lakh Crore का Wedding Season! कैसे 46 लाख शादियां बढ़ाएँगी भारत की Economy?| Paisa Live
भारतीय मूल के Bankim Brahmbhatt पर ₹4,400 करोड़ के loan fraud का आरोप | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2025
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
'लालू के बेटे की सरकार बनी तो हत्या-अपहरण-रंगदारी के 3 नए मंत्रालय होंगे', अमित शाह का RJD पर निशाना
बिहार
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला
बॉलीवुड
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म, मेगा स्टार कास्ट की लिस्ट भी देखें
शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज डेट अनाउंस, मेगा बजट में बन रही फिल्म
इंडिया
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
राहुल गांधी ने तालाब में लगाई छलांग, मुकेश सहनी और कन्हैया कुमार संग बेगूसराय में पकड़ी मछलियां
बिहार
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन
'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी का पहला रिएक्शन
जनरल नॉलेज
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
यहां सिगरेट पर सरकार ने पूरी तरह कसी लगाम, अगर धुआं उड़ाया तो लगेगा तगड़ा जुर्माना
हेल्थ
Anand Mahindra Fitness Routine: 70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
70 की उम्र में भी एकदम फिट कैसे हैं आनंद महिंद्रा? खुद ही कर दिया अपने फिटनेस रुटीन का खुलासा
शिक्षा
मेडिकल सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव, NEET नहीं NExT एग्जाम से बदल जाएगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया
मेडिकल सेक्टर में होने वाला है बड़ा बदलाव, NEET नहीं NExT एग्जाम से बदल जाएगी डॉक्टर बनने की पूरी प्रक्रिया
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget