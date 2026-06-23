CM योगी आदित्यनाथ से मिले BJP विधायक राजेश्वर सिंह, ‘मैं हूं सरोजनी नगर’ किताब का विमोचन

लखनऊ के सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने मंगलवार (23 जून) को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. किताब ‘मैं हूं सरोजनी नगर’ के विमोचन के सिलसिले में वो सीएम से मिले. इस किताब में सरोजनी नगर विधानसभा को देश का आदर्श विकास मॉडल बनाने के संकल्प के तहत संचालित अलग-अलग जनकल्याणकारी पहलों का जिक्र है. बीजेपी MLA ने इस दौरान मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की तारीफ भी की.

बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम से मुलाकात और किताब के विमोचन का जिक्र करते हुए तस्वीरें भी पोस्ट की. उन्होंने लिखा, ''जनसेवा के लिए सदैव समर्पित, सशक्त नेतृत्व के ध्वजवाहक, परिवर्तन के अग्रदूत एवं कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से आत्मीय भेंट कर उनके कर-कमलों से ‘मैं हूं सरोजनी नगर’ पुस्तक का विमोचन करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ.''

'सीएम योगी के दूरदर्शी नेतृत्व ने यूपी को नई पहचान दिलाई'

उन्होंने आगे लिखा, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को सुशासन, सुरक्षा, निवेश, आधारभूत संरचना विकास, महिला सम्मान और जनकल्याण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है. उनकी स्पष्ट विकास दृष्टि, निर्णायक नेतृत्व क्षमता, भ्रष्टाचार और अपराध के प्रति Zero Tolerance की नीति और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की प्रतिबद्धता ने उत्तर प्रदेश को देश की विकास यात्रा का अग्रणी राज्य बनाया है.''

'किताब सरोजनी नगर की विकास यात्रा का जीवंत चित्रण'

BJP एमएलए ने बताया, ''इस मौके पर मुख्यमंत्री को किताब की विषयवस्तु से अवगत कराया. ‘मैं हूँ सरोजनी नगर’ सरोजनी नगर परिवार की विकास यात्रा का एक जीवंत चित्रण है, जिसमें क्षेत्र के समग्र विकास एवं जनकल्याण से जुड़े विविध आयामों का विस्तृत विवरण समाहित है. शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक आधारभूत संरचना, संस्कृति एवं सेवा के क्षेत्रों में सीएम के मार्गदर्शन और आशीर्वाद तथा सरोजनी नगर परिवार के सहयोग से हुए उल्लेखनीय कार्यों, उपलब्धियों और विकास की इस यात्रा का समग्र लेखा-जोखा भी पुस्तक में संकलित है.''

उन्होंने ये भी कहा कि किताब में वर्णित सरोजनी नगर विधानसभा को देश का आदर्श विकास मॉडल बनाने के संकल्प के अंतर्गत संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी पहलों—नेट जीरो सरोजनी नगर, तारा शक्ति केंद्र, सरोजनी नगर स्पोर्ट्स लीग, रामरथ श्रवण अयोध्या यात्रा और RBS डिजिटल इम्पावरमेंट सेंटर्स—की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी.

'सरोजनी नगर लगातार विकास की तरफ बढ़ रहा'

राजेश्वर सिंह ने लिखा, ''सरोजनी नगर में संचालित विकास कार्यों, जनसेवा की अभिनव पहलों और जनभागीदारी आधारित अभियानों को मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से निरंतर नई दिशा और गति प्राप्त हो रही है. उनके नेतृत्व ने हम सभी जनप्रतिनिधियों को सेवा, समर्पण और सुशासन के उच्च मानकों पर कार्य करने की प्रेरणा दी है. सरोजनी नगर निरंतर विकास और जनकल्याण के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है. मुख्यमंत्री जी का प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदैव जनसेवा के प्रति मेरे संकल्प को और अधिक दृढ़ता प्रदान करता है.''

बीजेपी विधायक ने सीएम योगी का जताया आभार

बीजेपी विधायक ने किताब विमोचन के लिए सीएम का आभार भी जताया. उन्होंने कहा कि ‘मैं हूँ सरोजनी नगर’ का विमोचन करने तथा सरोजनी नगर की जनभावनाओं, उपलब्धियों और विकास यात्रा को आत्मीयता से सुनने हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार एवं अभिनंदन.

उन्होंने आगे कहा, ''आपके नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से सरोजनी नगर परिवार विकास, सेवा और जनकल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर रहकर एक समृद्ध, सक्षम और आदर्श सरोजनी नगर के निर्माण के संकल्प को सिद्ध करता रहेगा. साथ ही संगठन और पार्टी की ‘राष्ट्र प्रथम’ विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाते हुए राष्ट्र निर्माण के इस महायज्ञ में अपना सक्रिय योगदान देता रहेगा.''

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