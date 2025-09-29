भारत की जीत पर PM मोदी का ऑपरेशन सिंदूर वाला पोस्ट, स्मृति ईरानी ने भी दिया सियासी संदेश

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने नवरात्रि के अवसर पर अमेठी में अपने समर्थकों और स्थानीय नागरिकों के साथ पर्व मनाया. उन्होंने कहा, 'मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं अपने ही लोगों के बीच नवरात्रि का पर्व मना रही. मैं देवी माँ के चरणों में प्रार्थना करती. कि अमेठी और देश का हर नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त रहे ताकि राष्ट्र को तेज गति से आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प को जल्द पूरा किया जा सके.'

स्मृति ईरानी ने इस दौरान लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएँ दीं और कहा कि यह पर्व शक्ति और सकारात्मकता का प्रतीक है. उन्होंने सभी नागरिकों से देश के विकास और सामाजिक सौहार्द में सहयोग देने की अपील भी की.

क्या बोली बीजेपी नेता स्मृति ईरानी?

मीडिया से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने बताया कि वह एक पत्रकार के यहां बेटे के जन्म पर उनकी पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंची थी. पुत्र की प्राप्ति पर उन्होंने बधाई दी है. वहीं उन्होंने कहा कि मुझे अपनों के बीच नवरात्रि मनाने का सौभाग्य मां की तरफ से प्राप्त हुआ है. आगे बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरी मां के चरणों में यही प्रार्थना है कि अमेठी का, राष्ट्र का हर नागरिक स्वस्थ हो, सुरक्षित रहे और सामर्थ्यवान बने ताकि राष्ट्र को दिन-दोगुनी तरक्की का हमारा जो लक्ष्य है वह कामना हम सबकी पूरी हो.

मिशन शक्ति अभियान पर बोलीं

देश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान के सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा- मेरा आग्रह है हर परिवार से जिनके घर में बेटी है या बेटी की कामना करते हैं और बहू और बेटी की सेवा प्राप्त करते हैं. उन्होंने आगे कहा कि नवरात्रि का उत्सव शक्ति की उपासना का उत्सव है, लेकिन हम मां प्रति सम्मानजनक आस्था रखते हैं तो शक्ति स्वरूप बेटी का सम्मान साल के हर दिन करें.

पीएम मोदी के भारत की जीत पर ऑपरेशन सिंदूर के ट्वीट पर दी प्रतिक्रिया

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया कप के फाइनल मैच में जीत पर ऑपरेशन सिंदूर की तरह जीत दर्ज करते हुए शुभकामनाएं दी हैं. इस सवाल पर स्मृति ईरानी ने कहा- मैं इतना ही कहूंगी, राष्ट्र मेरा यशस्वी हो चाहें कोई भी क्षेत्र क्यों न हो. केंद्रीय मंत्री ने आग कहा- राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारत इसी प्रकार से तरक्की करें, इसी प्रकार से हम सभी नागरिक राष्ट्र का नाम ऊंचा कर पाए. नवरात्रि पर मां से मेरी देश और आप सभी के लिए शुभकामनाओं की प्रार्थना करती हूं.