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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज

'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सियासत जारी है. पूर्व सांसद और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया है. साथ ही उन्होंने 2027 में बीजेपी की जीत का बड़ा दावा किया है.

Written By : पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी |  Updated at : 09 Oct 2026 06:56 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सियासी पारा चढ़ गया है. अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन न करने को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने बड़ा बयान दिया है. निरहुआ ने कहा कि जब अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर बुरी तरह हारेंगे, तब वह अयोध्या दर्शन करने जाएंगे.

झांसी के मोंठ में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत द्वारा आयोजित दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे निरहुआ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे. निरहुआ ने कहा चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगी बीजेपी ही और आएंगे तो योगी जी ही. 

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निरहुआ ने बताया PDA का नया मतलब

निरहुआ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अयोध्या की जनता भी अपना जवाब देगी. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं कर सकते तो जनता उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी. वहीं PDA के सवाल पर निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सपा को परिवारवादी डकैत पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि सपा की सरकारों में प्रदेश को लूटने का काम किया गया. 

'यादव समाज उसी के साथ है, जो देश की भलाई के बारे में सोचेगा'

यादव समाज के सपा से जुड़ाव को लेकर पूछे गए सवाल पर निरहुआ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के यादव बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अब यादव समाज यह समझ चुका है कि जो व्यक्ति देश और प्रदेश की भलाई के बारे में सोचेगा, यादव उसी के साथ खड़ा होगा.

2027 में यूपी में बीजेपी की जीत का दावा

निरहुआ ने कहा कि जनता अब विकास और प्रदेश के हित को प्राथमिकता दे रही है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे.  इस दौरान निरहुआ ने सिने स्टार नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

 

About the author पुष्पेन्द्र सिंह यादव, झांसी

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं. अपने लंबे पत्रकारिता कार्यकाल में उन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं. वर्तमान में वे ABP न्यूज़ से जुड़े रहे हैं और झांसी से सक्रिय पत्रकारिता करते रहे हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र की जमीनी समस्याओं, जनहित के मुद्दों और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ी पत्रकारिता उनकी विशेष पहचान रही है. उन्होंने अपने करियर में राजनीति, अपराध, विकास और भ्रष्टाचार से संबंधित अनेक प्रभावशाली और तथ्यपरक खबरें सामने लाईं, जिनका समाज और प्रशासन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा.
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Published at : 09 Oct 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS Dinesh Lal Yadav 'Nirahua' Jhansi News
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