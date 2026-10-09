'बुरी तरह हारेंगे, तब अयोध्या दर्शन करने जाएंगे अखिलेश', यूपी चुनाव से पहले निरहुआ का तंज

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर सियासी पारा चढ़ गया है. अखिलेश यादव के रामलला के दर्शन न करने को लेकर पूर्व बीजेपी सांसद भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' ने बड़ा बयान दिया है. निरहुआ ने कहा कि जब अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर बुरी तरह हारेंगे, तब वह अयोध्या दर्शन करने जाएंगे.

झांसी के मोंठ में गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत द्वारा आयोजित दंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे निरहुआ ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे. निरहुआ ने कहा चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगी बीजेपी ही और आएंगे तो योगी जी ही.

निरहुआ ने बताया PDA का नया मतलब

निरहुआ ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अयोध्या की जनता भी अपना जवाब देगी. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन नहीं कर सकते तो जनता उन्हें सत्ता से हटाने का काम करेगी. वहीं PDA के सवाल पर निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने सपा को परिवारवादी डकैत पार्टी बताते हुए आरोप लगाया कि सपा की सरकारों में प्रदेश को लूटने का काम किया गया.

'यादव समाज उसी के साथ है, जो देश की भलाई के बारे में सोचेगा'

यादव समाज के सपा से जुड़ाव को लेकर पूछे गए सवाल पर निरहुआ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के यादव बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं. उन्होंने कहा कि अब यादव समाज यह समझ चुका है कि जो व्यक्ति देश और प्रदेश की भलाई के बारे में सोचेगा, यादव उसी के साथ खड़ा होगा.

2027 में यूपी में बीजेपी की जीत का दावा

निरहुआ ने कहा कि जनता अब विकास और प्रदेश के हित को प्राथमिकता दे रही है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार फिर बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे. इस दौरान निरहुआ ने सिने स्टार नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की.