दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश के आसार; प्रदूषण से मिलेगी राहत

दिल्ली में सर्दी का मौसम बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जो यहां के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब की श्रेणी की बनी हुई हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज 15 नवंबर को मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया है. इस दौरान दिल्ली व आसपास के इलाकों में हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हो सकता है. .

दिल्ली में आज बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है जिसका असर दिल्ली व आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें या बूंदाबांदी होने का अनुमान हैं. बारिश की वजह से हवा में मौजूद धूल के कण नीचे गिर सकते हैं, जिससे लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती हैं. हालांकि ये राहत अस्थायी रहेगी. ज्यादा दिन तक इसका असर नहीं रहेगा.

हवा में प्रदूषण से साँस लेना मुश्किल

दिल्ली में शनिवार से ही आसमान में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है. रविवार को भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए दिख रहे हैं. शनिवार को दिल्ली के 17 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी का दर्ज किया गया है. आज हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन, ये बारिश की मात्रा और हवा की रफ्तार पर निर्भर करेगा.

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दिल्ली एनसीआर में हवा में नमी बढ़ने के साथ ही आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं. जिससे लोगों को साँस लेने में परेशानी हो रही है वहीं आंखों में जलन की समस्याएं भी हो रही हैं. सबसे ज्यादा खतरा साँस और दिल की बीमारी वाले लोगों को हैं. स्वास्थ्य जानकारों ने ख़राब मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है.