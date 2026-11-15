ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश के आसार; प्रदूषण से मिलेगी राहत

दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम, कई इलाकों में बारिश के आसार; प्रदूषण से मिलेगी राहत

दिल्ली एनसीआर में आज मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. हिमालयी क्षेत्र में एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ का असर आज उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिलेगा, जिससे दिल्ली में बारिश होने के आसार हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 15 Nov 2026 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में सर्दी का मौसम बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जो यहां के लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब की श्रेणी की बनी हुई हैं. इस बीच मौसम विभाग ने आज 15 नवंबर को मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया है. इस दौरान दिल्ली व आसपास के इलाकों में हल्की-फुल्की बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं, जिससे प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सुधार हो सकता है. .

दिल्ली में आज बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ है जिसका असर दिल्ली व आसपास के इलाकों में देखने को मिलेगा. इस दौरान कहीं-कहीं हल्की बारिश की बौछारें या बूंदाबांदी होने का अनुमान हैं. बारिश की वजह से हवा में मौजूद धूल के कण नीचे गिर सकते हैं, जिससे लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिल सकती हैं. हालांकि ये राहत अस्थायी रहेगी. ज्यादा दिन तक इसका असर नहीं रहेगा.  

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
रामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी
रामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी
दिल्ली NCR
दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें
दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?
दिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?
दिल्ली NCR
दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट
दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट

हवा में प्रदूषण से साँस लेना मुश्किल

दिल्ली में शनिवार से ही आसमान में आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है. रविवार को भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए दिख रहे हैं. शनिवार को दिल्ली के 17 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर यानी गंभीर श्रेणी का दर्ज किया गया है. आज हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है लेकिन, ये बारिश की मात्रा और हवा की रफ्तार पर निर्भर करेगा.  

ये भी पढ़ें: दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट

दिल्ली एनसीआर में हवा में नमी बढ़ने के साथ ही आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई हैं. जिससे लोगों को साँस लेने में परेशानी हो रही है वहीं आंखों में जलन की समस्याएं भी हो रही हैं. सबसे ज्यादा खतरा साँस और दिल की बीमारी वाले लोगों को हैं. स्वास्थ्य जानकारों ने ख़राब मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को घर में रहने और मास्क पहनने की सलाह दी है. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 15 Nov 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Weather Today IMD Delhi NCR Weather WEATHER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
रामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी
रामलीला मैदान में रैली के SOP पर CTI की आपत्ति, पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी
दिल्ली NCR
दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें
दिल्ली में छठ पूजा के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, 15-16 नवंबर को इन सड़कों पर जाने से बचें
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?
दिल्ली में प्रदूषण से अभी भी बुरा हाल, जानिए कब तक सुधरेंगे हालात?
दिल्ली NCR
दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट
दिल्लीः फूल बेचने वाली महिला पर गांजा बेचने का दबाव? इनकार करने पर मारपीट
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
'महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन नहीं हो सकता', शीतकालीन सत्र से पहले सरकार-विपक्ष में तकरार?
गुजरात
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
एशिया कप: पाकिस्तान को हराने वाले मोहित के परिवार में जश्न, मां बोलीं- ये परिवार के लिए दिवाली
क्रिकेट
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पांचवां वनडे? सीरीज के विजेता का होगा फैसला
बॉलीवुड
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
'जेलर 2' से 'दृश्यम 3' तक, ये हैं अक्टूबर की 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में, जानें नंबर 1 पर कौन?
इंडिया
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
2029 में मोदी सरकार की होगी वापसी या विपक्ष के पास मौका? प्रशांत किशोर बोले- 'अगर कांग्रेस...'
इंडिया
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
मेकेदातु बांध विवाद के बीच दिल्ली आएंगे विजय थलापति, जानिए तमिलनाडु CM का दौरा क्यों खास
ऑटो
Hero VIDA UBX: Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
Hero की नई इलेक्ट्रिक बाइक में क्या होगा खास, जानें फिचर्स
शिक्षा
Low Students Enrolment:1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
1 टीचर और गिनती के छात्र फिर भी चलेंगे स्कूल, जानें क्या हैं तमिलनाडु सरकार की योजना?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget