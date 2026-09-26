गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनावों के लिए BJP का माइक्रो प्लान तैयार, इन बूथों पर होगा फोकस

यूपी चुनावों के लिए BJP का माइक्रो प्लान तैयार, इन बूथों पर होगा फोकस

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी कमर कस ली है. बीजेपी उन बूथों पर विशेष तौर पर काम करेगी जहां उसे पिचली बार हार का सामना करना पड़ा था.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 26 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतराने का काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में बीजेपी ने भी कमर कस ली है. बीजेपी उन बूथों पर विशेष तौर पर काम करेगी, जिन्हें लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हारी हो. पार्टी अब हर बूथ की सामाजिक संरचना के हिसाब से माइक्रो प्लान तैयार कर रही है. इसके तहत बूथ कमेटियों में उस बूथ पर मौजूद सभी प्रमुख जातियों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी है.

पार्टी की रणनीति है कि जिस समाज तक पहुंच बनानी है, उसी समाज के व्यक्ति को बूथ कमेटी में जिम्मेदारी दी जाए. इससे स्थानीय स्तर पर उस समाज के लोगों से संपर्क बढ़ाने और उन्हें पार्टी से जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव
गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतारेगी BJP, इन नामों की चर्चा तेज
यूपी के चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतारेगी BJP, इन नामों की चर्चा तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 साल से फरार उम्रकैदी हिमाचल से गिरफ्तार, फरलो पर जेल से हुआ था फरार
11 साल से फरार उम्रकैदी हिमाचल से गिरफ्तार, फरलो पर जेल से हुआ था फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत, चौथी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या?
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत, चौथी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या?
योगी सरकार संवार रही UP के शहर! पेयजल-सीवरेज परियोजनाओं को मिली रफ्तार

राष्ट्रीय महामंत्री की बैठक के बाद शुरू हुई तैयारी

राष्ट्रीय महामंत्री और यूपी चुनाव के प्रभारी विनोद तावड़े ने 6 सितंबर को चुनाव की रणनीति के लिए संगठन के साथ बैठक की थी. बैठक में बूथ स्तर की रिपोर्ट देखी गई थी. पार्टी के सामने चुनौती उन इलाकों में है, जहां विपक्ष PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक), संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दों के जरिए सामाजिक गोलबंदी की कोशिश कर रहा है. इसी के जवाब में तावड़े ने बूथ स्तर तक पहुंच मजबूत करने पर जोर दिया था. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा था कि किसी बूथ पर किसी जाति की संख्या कम होने के बावजूद उससे संपर्क जरूरी है.

18 हजार बूथ पर काम

बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में 18 हजार बूथ पर हारी या कम वोट पाई थी. यही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहा था. अब इन बूथों पर पार्टी 2027 की तैयारी के लिहाज से चुनौती वाले बूथों की श्रेणी में रखते हुए विशेष रणनीति बनाने पर काम शुरू किया है. भाजपा का माइक्रो प्लान मूल रूप से 'हर बूथ पर हर समाज तक पहुंच' की रणनीति पर आधारित है. 

योगी सरकार कर रही आयुष्मान अस्पतालों की जांच, खामियों पर सख्त एक्शन

 

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 26 Sep 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS UP Assembly Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव
गाजियाबाद में मां-बेटी की संदिग्ध मौत, एक ही फंदे पर लटके मिले शव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतारेगी BJP, इन नामों की चर्चा तेज
यूपी के चुनावी मैदान में बड़े नेताओं को उतारेगी BJP, इन नामों की चर्चा तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 साल से फरार उम्रकैदी हिमाचल से गिरफ्तार, फरलो पर जेल से हुआ था फरार
11 साल से फरार उम्रकैदी हिमाचल से गिरफ्तार, फरलो पर जेल से हुआ था फरार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत, चौथी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या?
वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के शिष्य की मौत, चौथी मंजिल से कूदकर की आत्महत्या?
Advertisement

वीडियोज

पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
पहचान उजागर करने के मामले में CM Samrat पर होगी कार्रवाई?
SIR Controversy | Gyanesh Kumar: ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा विपक्ष लेकर रहेगा? | Breaking | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
‘घबराया हुआ चुनाव आयोग’... कांग्रेस का तंज, फॉर्म 6 पर क्या बोले जयराम रमेश
पंजाब
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
पंजाब कांग्रेस में एकता की कोशिश बेअसर? चन्नी के इस कदम से सियासत गर्म
क्रिकेट
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
भाईचारा ऑन टॉप, धवन को वाइफ से ज्यादा रोहित शर्मा से प्यार! वीडियो ने उड़ाए होश 
बॉलीवुड
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
दूसरे ही दिन 50% से ज्यादा घटी 'द पैराडाइज' की कमाई, फिर भी 60 करोड़ के हुई पार
इंडिया
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किया याद, तारीफ में क्या कहा?
विश्व
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
कश्मीर राग, ट्रंप की चापलूसी... UNGA में शहबाज की बातें सुन भारतीय डिप्लोमैट को आई हंसी
एग्रीकल्चर
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
खेत में घास उगाकर कैसे होती है कमाई, जान लीजिए तरीका
Home Tips
Induction Cooktop Cleaning Tips: क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
क्या गंदा हो गया है इंडक्शन चूल्हा? 1 ट्रिक से शीशे जैसा चमकाएं
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget