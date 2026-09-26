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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में आज भी आफत की बारिश, 17 जिलों में चेतावनी; स्कूल बंद

यूपी में आज भी आफत की बारिश, 17 जिलों में चेतावनी; स्कूल बंद

यूपी में शनिवार (26 सितंबर) को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. 17 जिलों में ऑरेंज और 21 जिलों में येलो अलर्ट है. भारी बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 26 Sep 2026 06:43 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आज (शनिवार) को मानसून सक्रिय बना रहेगा, प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश और कुछ जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है. लगातार बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है, जिससे ठंड और नमी महसूस होगी. मौसम विभाग ने 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जबकि 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौमस विभाग ने पूर्वी यूपी के साथ ही पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट जारी किया है. अति बारिश की चेतावनी के बाद कई जिलों में स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. इस दौरान हवाएं 40 से 50 किमी प्रति घंटा की रफ़्तार से चलेंगी और कुछ जिलों में इससे ज्यादा भी तेज चल सकती हैं. कई जगह बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

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इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी 

मौसम विभाग ने जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, सीतापुरम, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर शामिल हैं. इसके अलावा इन जिलों के आसपास भी भारी बारिश हो सकती है.

21 जिलों में येलो अलर्ट जारी 

राजधानी लखनऊ समेत मौसम विभाग ने 21 जिलों में भारी बारिश (येलो अलर्ट) की चेतावनी जारी की है. इनमे कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, सोनभद्र,मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और इसके आसपास के इलाके शामिल हैं.

इसके साथ ही मौसम विभाग ने लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रामपुर, बरेली,पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गयी है. कुल मिलाकर अगले 24 घंटे पूरा यूपी बारिश की चपेट में है. रविवार शाम तक बारिश कुछ जगह बंद हो सकती है.

तापमान में गिरावट जारी 

बारिश के चलते लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गयी है. राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. जिसके चलते मौसम में ठंडक और नमी महसूस हो रही है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश एक अनुभवी हिंदी पत्रकार, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सामाजिक-राजनीतिक विषयों के गहन विश्लेषक हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उत्तर प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, सामाजिक मुद्दों और जनसरोकार से जुड़ी खबरों पर उनकी मजबूत पकड़ है. समाचार लेखन, स्टोरीटेलिंग, वीडियो स्क्रिप्ट, SEO आधारित कंटेंट और डिजिटल मीडिया रणनीति उनकी प्रमुख विशेषज्ञताएं हैं. निष्पक्ष, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता के माध्यम से वे समाज तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 06:43 AM (IST)
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