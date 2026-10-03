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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027: BJP का 100 कमजोर सीटों पर फोकस, तैयार किया खास प्लान

UP चुनाव 2027: BJP का 100 कमजोर सीटों पर फोकस, तैयार किया खास प्लान

यूपी चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी ने 100 कमजोर सीटों पर खास फोकस करना शुरू कर दिया है. इसके लिए पार्टी ने प्लान तैयार किया.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 03 Oct 2026 10:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. पार्टी की नजर अब उन 100 विधानसभा सीटों पर है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर थी. बीजेपी के संगठन ने इन सीटों पर चुनाव लड़ने की अलग से रणनीति तैयार की है. इन सीटों पर पार्टी का कोऑर्डिनेशन, कास्ट, कैडर और कैंडिडेट पर फोकस होगा.

चुनावी तैयारी को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया है. इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ भी संगठन और चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन हुआ. बैठकों में 2022 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की तुलना कर कमजोर क्षेत्रों की पहचान पर चर्चा हुई.

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बूथ से प्रदेश स्तर तक कोऑर्डिनेशन

बैठक में तय हुआ कि सबसे पहले बूथ स्तर तक संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर जोर रहेगा. कमजोर सीटों पर विधानसभा, जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को बूथ तक सक्रिय किया जाएगा. इसके बाद फोकस जातीय समीकरण पर रहेगा. पार्टी हर बूथ पर अलग-अलग जातियों की स्थिति का आकलन करेगी. 

इन बूथों पर जिन जातियों की संख्या अधिक है, उनके बीच संगठन की पकड़ बढ़ाने के साथ प्रभावशाली लोगों को जोड़ने की रणनीति पर काम होगा. साथ ही कम संख्या वाली जातियों को भी संगठन से जोड़ने पर जोर रहेगा. पार्टी ने इसके लिए अब तेजी से तैयारियां शुरू कर दी हैं.

कैडर को मजबूत करने पर ध्यान 

पार्टी का तीसरा और सबसे अहम फोकस कैडर पर रहेगा. पार्टी जमीनी स्तर पर कैडर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है. ऐसे लोगों को कैडर में जोड़ा जा रहा है जिन्हों सरकार की योजना का लाभ लिया हो. ऐसे कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी प्रचार के जरिए योजनाओं के फायदे भी बताएंगी.

वहीं कैंडिडेट चयन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. पार्टी केवल मौजूदा या पूर्व प्रत्याशियों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विधानसभा क्षेत्र में दूसरे प्रभावशाली चेहरों को भी तलाशेगी. ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जिनका क्षेत्र में अपना जनाधार और प्रभाव हो.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 03 Oct 2026 10:50 PM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS UP Assembly Election 2027 Elections 2027
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