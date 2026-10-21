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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में भाई ने बड़ी बहन को मारी गोली, पुलिस जांच में सामने आई यह वजह

आगरा में भाई ने बड़ी बहन को मारी गोली, पुलिस जांच में सामने आई यह वजह

आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के विकास नगर में प्रेम विवाह को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद एक भाई ने कथित छोटी बहन को घर बुलाने पर बड़ी बहन को गोली मार दी.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 21 Oct 2026 08:13 PM (IST)
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आगरा के ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र के विकास नगर, टेढ़ी बगिया इलाके में प्रेम विवाह को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया. यहां एक भाई ने कथित तौर पर अपनी बड़ी बहन को गोली मार दी. घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस आरोपी राहुल की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है.

परिजनों के अनुसार, बेबी की छोटी बहन ने अपनी पसंद के लड़के से प्रेम विवाह किया था, जिससे उसका भाई राहुल नाराज था.  इसी वजह से राहुल ने छोटी बहन से दूरी बना ली थी और उसका घर आना-जाना भी पसंद नहीं करता था. हालांकि, बेबी अपनी छोटी बहन को घर बुलाती थी. इसी बात को लेकर राहुल और बेबी के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था.

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खाना बनाते समय आरोपी ने मारी गोली

परिजनों ने बताया कि घटना के समय बेबी घर की रसोई में खाना बना रही थी. इसी दौरान राहुल पीछे से आया और तमंचे से अपनी बहन पर गोली चला दी. गोली बेबी की पीठ में लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी. परिजन आनन-फानन में घायल बेबी को इलाज के लिए टेढ़ी बगिया क्षेत्र के एक अस्पताल लेकर पहुंचे. इसके आगरा के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों के मुताबिक, गोली उसकी पीठ में फंसी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

इस घटना के बाद परिवार में अफरा-तफरी मच गई. जिस छोटी बहन के प्रेम विवाह को लेकर घर में विवाद चल रहा था, उसी को घर बुलाने की बात पर राहुल अपनी बड़ी बहन से नाराज रहता था. बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद राहुल ने अपनी बहन को गोली मार दी. घटना ने एक बार फिर प्रेम विवाह को लेकर परिवारों में पैदा होने वाले विवाद और उनके गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है.

एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने क्या कहा?

एसीपी छत्ता श्वेता वर्मा ने बताया कि ट्रांस यमुना थाना क्षेत्र में बेबी नाम की युवती को उसके भाई द्वारा गोली मारकर घायल किए जाने की सूचना मिली थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बेबी की छोटी बहन ने प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर बेबी द्वारा उसे अपने घर बुलाने पर राहुल नाराज था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद राहुल ने बेबी को गोली मार दी. घायल युवती को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई गई है.

उन्होंने बताया कि युवती के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस आरोपी राहुल की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है और जल्द ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 21 Oct 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS
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