साइबर ठगों पर UP पुलिस का डिजिटल वार, रकम फ्रीज करने में सबसे आगे

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठगों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी कार्रवाई को तकनीक से जोड़ दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में साइबर अपराध को रोकने के साथ-साथ ठगी होने के बाद पैसे को जल्द से जल्द रोकने और वापस कराने पर भी जोर दिया जा रहा है. सितंबर में साइबर फ्रॉड की रकम फ्रीज कराने की यूपी की दर 34 फीसदी रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 31 फीसदी रहा.

साइबर ठगी की शिकायत मिलते ही रकम को रोकने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है. इसके लिए साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर के जरिए रियल टाइम रूटिंग और डेटा शेयरिंग की व्यवस्था की गई है. ठगी की रकम अगर दूसरे खाते में ट्रांसफर हो जाती है तो उसे फ्रीज कराने और वापस कराने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. कई मामलों में तय समय सीमा के भीतर 100 फीसदी तक रकम रिकवर करने की बात सामने आई है.

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इस व्यवस्था का मकसद यही है कि साइबर अपराधी ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर पुलिस की कार्रवाई से पहले उसे निकाल न सकें. शिकायत जितनी जल्दी मिलेगी, रकम रोकने की संभावना उतनी ही बढ़ेगी.

84 हजार साइबर अवेयरनेस ड्राइव से जागरूकता

साइबर अपराध से बचाव के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं. अब तक 84 हजार साइबर अवेयरनेस ड्राइव आयोजित किए गए हैं. इन अभियानों में लोगों को फिशिंग, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी, फर्जी अप्रूवल और साइबर ठगी के दूसरे तरीकों के बारे में जानकारी दी गई.

सिनेमा हॉल, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को डिजिटल लेनदेन के दौरान सावधानी बरतने के बारे में बताया गया. लोगों से कहा जा रहा है कि किसी भी लिंक, वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने से पहले उसकी प्रामाणिकता जरूर जांचें.

रियल टाइम ट्रैकिंग से रकम रोकने की कोशिश

साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर में शिकायत पहुंचने के बाद संबंधित बैंक के जरिए रकम रोकने की कार्रवाई शुरू की जाती है. रियल टाइम रूटिंग के जरिए डाइवर्ट किए गए फंड की जानकारी साझा की जाती है और उसे फ्रीज कराने की कोशिश की जाती है.

साइबर ठगी में कुछ ही मिनटों के अंदर पैसा कई खातों में ट्रांसफर हो सकता है. ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती रकम को तेजी से ट्रैक करना और उसके आगे ट्रांसफर होने से रोकना है. तकनीक आधारित व्यवस्था इसी चुनौती से निपटने में मदद कर रही है.

पुलिसकर्मियों को नई तकनीक की ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीजी साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह ने प्रदेश के पुलिसकर्मियों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने पर जोर दिया है. पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए नई तकनीक की ट्रेनिंग भी दी जा रही है.

एआई-डीपफेक, म्यूल अकाउंट और साइबर अपराध के नए तरीकों को देखते हुए पुलिस की तकनीकी क्षमता बढ़ाई जा रही है. इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों के नए तरीकों को समझकर उनके खिलाफ तेजी से कार्रवाई करना है.

गोल्डन ऑवर में शिकायत करना सबसे जरूरी

एसपी साइबर क्राइम राजेश यादव ने बताया कि साइबर फ्रॉड में समय सबसे महत्वपूर्ण है. पहले एक घंटे के भीतर शिकायत करने पर रकम को होल्ड या फ्रीज कराने की संभावना काफी बढ़ जाती है.

उन्होंने कहा कि फिशिंग, फर्जी वेबसाइट, डेटा चोरी और फर्जी अप्रूवल समेत कई तरीकों से साइबर अपराधी लोगों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते समय उसकी प्रामाणिकता की जांच करना और सतर्क रहना जरूरी है.

प्रदेश में हर थाने पर साइबर हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है. वहीं लखनऊ में 1930 कॉल सेंटर और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर भी संचालित किया जा रहा है. शिकायत मिलने पर संबंधित बैंक के जरिए रकम रोकने की कार्रवाई शुरू की जाती है.

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साइबर अपराध की कोई सीमा नहीं होती. अपराधी कहीं बैठकर किसी दूसरे शहर या राज्य में बैठे व्यक्ति को निशाना बना सकते हैं. ऐसे में सिर्फ पुलिस और बैंक ही नहीं, बल्कि स्कूल-कॉलेज, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, यूथ एवं स्पोर्ट्स क्लब और स्थानीय संगठनों की भागीदारी भी जरूरी है.

जागरूकता के साथ समय पर शिकायत करना साइबर ठगी से होने वाले नुकसान को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. यूपी में तकनीक, पुलिस की ट्रेनिंग और बड़े स्तर पर चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के जरिए साइबर अपराध के खिलाफ व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है.