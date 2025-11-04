बिहार चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा दावा, कहा- 'NDA की सबसे बड़ी ताकत है...'

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा. इससे पहले सभी सियासी दल आज अपनी पूरी ताक़त चुनाव प्रचार में लगाए हुए हैं. वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि पहले चरण में ही एनडीए बड़े अंतर से जीत रहा है.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि "बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान में हम लोग बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं. महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एंड कंपनी करारी पराजय का स्वाद चखेगी. ऐसा मेरा पूरा विश्वास है क्योंकि सभी बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशियों को सभी वर्गों को समर्थन मिल रहा है."

बिहार चुनाव को लेकर किया दावा

केशव मौर्य ने कहा कि "चाहे वो ग़रीब हो या अमीर, किसान हो या नौजवान हो महिलाए या पुरुष हों सभी का समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति लोगों का जो विश्वास है उस विश्वास की जीत होगी. जीत के बाद हम लोग विकसित बिहार बनाने के लिए, पलायन को रोकने के लिए, शिक्षा और चिकित्सा और रोज़गार के विशेष अवसर पैदा करने के लिए हम लोग काम करेंगे."

6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होनी है. इस चरण में राज्य के 18 जिली की 121 सीटों पर वोटिंग होगी. आज मंगलवार शाम को इन सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के प्रमुख चेहरे भी यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं.

पहले चरण में पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और नालंदा जिले की विधानसभा सीटों पर मतदान होगा. इस चरण में मोकामा, तारापुर, अलीनगर और लखीसराय जैसी सीटों पर सबकी नज़र टिकी हुई है.

