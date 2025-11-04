UP को बड़ी सौगात, लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी Vande Bharat Express, जानें रूट और टाइमटेबल

उत्तर प्रदेश में अब एक और नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. ये नई ट्रेन लखनऊ सेंट्रल से सहारनपुर जिले के बीच चलेगी, जिससे प्रदेश के अवध क्षेत्र से पश्चिमी यूपी के जिल के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ समय पहले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के ज़रिए ये जानकारी साझा की थी. लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का संचालन 7 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. इसके लिए ट्रेन का टाइमटेबल और रूट तय हो गया है. इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है.

लखनऊ से सहारनपुर तक वंदे भारत ट्रेन का रूट

वंदे भारत के नए रूट पर चलने के बाद सीतापुर भी वंदे भारत एक्स्प्रेस के रूट से जाएगा. जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 26504 सोमवार को छोड़कर बाकी सभी सप्ताह के छह दिनों पर चलेगी. टाइम टेबल के मुताबिक वंदे भारत ट्रेन लखनऊ सेंट्रल से सुबह पाँच बजे रवाना होगा, इसके बाद ये ट्रेन सुबह 5.55 बजे सीतापुर पहुंचेगी.

सीतापुर से शाहजहांपुर सुबह 7.10 बजे, बरेली सुबह 8.08 बजे, मुरादाबाद सुबह 9.27 बजे, नजीबाबाद सुबह 10.45 बजे, रुड़की सुबह 11.40 बजे और रुड़की से सहारनपुर दोपहर 12.45 बजे पहुंचेगी. इस तरह ये ट्रेन नौ बड़े शहरों से होकर गुजरेगी.

इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 26503 वंदे भारत ट्रेन सहारनपुर से दोपहर तीन बजे रवाना होगी और फिर रुड़की 3.45, नजीबाबाद शाम 4.40 बजे, मुरादाबाद शाम 6.10 बजे, बरेली शाम 7.33 बजे, शाहजहांपुर रात 8.38 बजे, सीतापुर रात 9.50 और लखनऊ जंक्शन पर रात 11.00 पहुंचेगी. वापसी में भी ये ट्रेन सहारनपुर से सोमवार को छोड़कर बाकी सभी छह दिन चलेगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चली थी. पहली वंदे भारत ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी, जिसके बाद अलग-अलग रूटों पर धीरे-धीरे इसकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है और वंदे भारत प्रदेश के कई बड़े जिलों को कनेक्ट करने लगी है.

रीलबाज पुलिसकर्मियों पर सीएम योगी सख्त, इन जगहों पर तैनाती से लगाई रोक, समीक्षा बैठक में दिए निर्देश



