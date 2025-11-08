हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारएयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'

एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'

Bihar Election 2025: पटना एयरपोर्ट पर भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने-सामने आए तो सौहार्द्र का नजारा देखने को मिला. खेसारी ने तिवारी के पैर छूए और दोनों गले लगकर मुस्कुराए.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 08 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. दरअसल, भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार और अब दो अलग-अलग राजनीतिक खेमों के प्रचारक- खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने-सामने आ गए. 

जैसे ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने बिना देर किए उनके पैर छू लिए. मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और पूछा- "का हाल बा..". अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पटना एयरपोर्ट पर दिखा ये पल

पटना एयरपोर्ट पर यह मुलाकात अचानक हुई, जब दोनों अपने-अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे. मनोज तिवारी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों के लिए रवाना हो रहे थे, वहीं आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव अपने प्रचार अभियान से लौट रहे थे. मुलाकात के दौरान दोनों कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान थी. खेसारी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा कि "बड़े भाई हैं, सम्मान देना मेरा फर्ज है." इस पर मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, "हमारे बीच राजनीति आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं तोड़ सकती."

चुनावी मैदान में भोजपुरी सितारे आमने-सामने

बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की मौजूदगी काफी बढ़ गई है. एक ओर बीजेपी के समर्थन में मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ जैसे स्टार मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी से खेसारी लाल यादव अपनी लोकप्रियता के दम पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. चुनावी मंचों पर अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो दृश्य सामने आया, उसने यह संदेश दिया कि राजनीति अपनी जगह है, पर आपसी सम्मान सबसे ऊपर है.

जनता में चर्चा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही चुनावी मंचों पर भाषाएं तल्ख हों, मगर इस तरह के दृश्यों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है. कुल मिलाकर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की यह मुलाकात चुनावी शोर के बीच मानवीय रिश्तों की गरमाहट लेकर आई.

और पढ़ें
Published at : 08 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Election Bihar Election 2025 BIHAR NEWS MANOJ TIWARI ELECTION KHESARI LAL YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

भीषण आग में सब जलकर हुआ खाक, 500 से ज्यादा घर आग में हुए तबाह । Delhi News
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुईं खाक ।
Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
'अमेरिका जानता था पाकिस्तान F-16 फाइटर जेट पर...', CIA के पूर्व अधिकारी का परमाणु हथियार को लेकर चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'
बॉलीवुड
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
दादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
पाकिस्तान में पीएम बनने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें पूरी डिटेल
हेल्थ
Thyroid Symptoms: थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
थायरॉइड की वजह से गर्दन, मांसपेशियों और जोड़ों में क्यों होता है दर्द? जान लें इसकी वजह
यूटिलिटी
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
क्या है कार संपर्क टैग और कैसे करता है काम, किन लोगों के लिए फायदेमंद?
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget