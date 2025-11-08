एयरपोर्ट पर खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी के छुए पैर, BJP नेता ने लगाया गले, पूछा- 'का हाल बा'

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला. दरअसल, भोजपुरी इंडस्ट्री के दो बड़े सुपरस्टार और अब दो अलग-अलग राजनीतिक खेमों के प्रचारक- खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी आमने-सामने आ गए.

जैसे ही आरजेडी उम्मीदवार खेसारी ने बीजेपी नेता मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने बिना देर किए उनके पैर छू लिए. मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और पूछा- "का हाल बा..". अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पटना एयरपोर्ट पर दिखा ये पल

पटना एयरपोर्ट पर यह मुलाकात अचानक हुई, जब दोनों अपने-अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे. मनोज तिवारी जहां बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों के लिए रवाना हो रहे थे, वहीं आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव अपने प्रचार अभियान से लौट रहे थे. मुलाकात के दौरान दोनों कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान थी. खेसारी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और कहा कि "बड़े भाई हैं, सम्मान देना मेरा फर्ज है." इस पर मनोज तिवारी ने भी उन्हें गले लगाते हुए कहा, "हमारे बीच राजनीति आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं तोड़ सकती."

चुनावी मैदान में भोजपुरी सितारे आमने-सामने

बिहार चुनाव में भोजपुरी इंडस्ट्री की मौजूदगी काफी बढ़ गई है. एक ओर बीजेपी के समर्थन में मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ जैसे स्टार मैदान में हैं, वहीं दूसरी ओर आरजेडी से खेसारी लाल यादव अपनी लोकप्रियता के दम पर मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. चुनावी मंचों पर अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देखने को मिलती है, लेकिन एयरपोर्ट पर जो दृश्य सामने आया, उसने यह संदेश दिया कि राजनीति अपनी जगह है, पर आपसी सम्मान सबसे ऊपर है.

जनता में चर्चा और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भले ही चुनावी मंचों पर भाषाएं तल्ख हों, मगर इस तरह के दृश्यों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है. कुल मिलाकर पटना एयरपोर्ट पर खेसारी और मनोज तिवारी की यह मुलाकात चुनावी शोर के बीच मानवीय रिश्तों की गरमाहट लेकर आई.