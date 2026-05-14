भदोही में आंधी-तूफान का कहर: 15 लोगों की मौत, रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से घंटों ठप रहा यातायात

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में बुधवार शाम आए विनाशकारी आंधी-तूफान ने न केवल रिहायशी इलाकों में तबाही मचाई, बल्कि रेलवे नेटवर्क को भी बुरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया. जिलाधिकारी शैलेष कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने अब तक 15 मौतों की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि इस आपदा में हुई जनहानि को देखते हुए तत्काल राहत कार्य को निर्देशित कर दिया गया है और खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि इस आपदा में घायल हुए को बचाया जा सके.

तूफान का असर रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर भी व्यापक रूप से देखा गया. रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में विशालकाय पेड़ उखड़कर प्लेटफॉर्म और पटरियों पर गिर गए. इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्री और राहगीर तब दहशत में आ गए जब उनके बिल्कुल करीब पेड़ गिरे, गनीमत रही कि कई लोग बाल-बाल बच गए, अन्यथा जनहानि का आंकड़ा और भी भयावह हो सकता था.

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OHE तार टूटे, ट्रेनों का पहिया थमा

तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) यानी बिजली के तार टूट गए. तार टूटने के कारण विद्युत आपूर्ति ठप हो गई, जिससे इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों का आवागमन पूरी तरह से घण्टों बाधित रहा. कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अलग-अलग स्टेशनों पर खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को भीषण उमस और अंधेरे में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा. रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों ने तत्काल मौके पर पहुंच राहत कार्य को बहाल किया जिससे रेलवे यात्रियों ने राहत की सांस ली है.

जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का बयान

जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जनपद में आए इस भीषण तूफान से अब तक 15 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोगों के घायल होने की सूचना हैं. प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में लगी हैं. रेलवे ट्रैक और जनपद में अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमों को मुस्तैद किया गया है. हमारी प्राथमिकता यातायात बहाल करने और प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता पहुँचाने की है. वहीं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने कहा कि इस तेज़ आंधी पानी से लोगों को खुद को संभालने का मौका नहीं मिला जिस कारण यह दुःखद हादसा हुआ है पुलिस की समस्त टीमों को राहतकार्य में लगा दिया गया है.

प्रमुख घटनाएं और जनहानि

जनपद के सुरियावां स्थित अभोली के खड़गसेन गोकुल पट्टी में पेड़ गिरने से एक ही परिवार में चार मौत होने से कोहराम मच गया जिसमें सुधा (30) और उनकी तीन बेटियों आरुषि, आरुही व जूही की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं औराई के सरौली में चौरा माता मंदिर में तीन महिलाओं की पेड़ के नीचे दबने से जान गई. इसके साथ ही साथ जनपद के भदोही शहर, सुरियावां, गोपीगंज और चौरी क्षेत्रों में दीवार और बिजली के पोल गिरने से अन्य लोगों की मृत्यु हुई.

आंधी पानी से जनजीवन अस्त-व्यस्त

तेज रफ्तार से आई आंधी तूफान पानी से पूरे जिले की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है. जगह-जगह बिजली के खंभे और तार जमीन पर आ गिरे हैं. जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को निर्देशित किया है कि फसल, मकान और जनहानि का तत्काल सर्वे कर मुआवजे की रिपोर्ट पेश करें. डीएम और एसपी ने अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम की संभावना को देखते हुए लोग जर्जर मकानों और पुराने पेड़ों के नीचे शरण न लें और बिजली के गिरे हुए तारों से दूर रहें और अगर कही कोई और समस्या हो तो तत्काल CUG 9454417568 और 9454400307 नम्बर पर सम्पर्क कर जानकारी साझा करे.

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