भदोही में शराब पार्टी के बाद खूनी खेल, भाई ने सूअर काटने वाले हथियार से सगे भाई को मार डाला

उत्तर प्रदेश के भदोही में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां गोपीगंज कोतवाली इलाके में शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष हुआ, जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया. एक युवक ने अपने ही सगे भाई पर सूअर काटने वाले धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया.

यह पूरी खौफनाक वारदात भदोही के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के संसारापुर गांव की है. जहां रहने वाला संजय सरोज (46 वर्ष) अपने भाईयों के साथ बैठकर शराब पी रहा था. शराब का नशा चढ़ते ही दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते बात गाली-गलौज से बढ़कर लाठी-डंडों और खून-खराबे तक पहुंच गई.

सूअर काटने वाले हथियार से भाई पर हमला

विवाद के दौरान तैश में आए भाई ने संजय सरोज पर लाठी-डंडों के साथ-साथ सूअर काटने वाले धारदार हथियार 'हिकनी' से ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिससे संजय लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा और बुरी तरह घायल होकर नीचे तड़पने लगा. जिसके बाद पूरे घर में कोहराम मच गया.

आनन-फानन में परिजन घायल संजय को इलाज के लिए सीएचसी गोपीगंज लेकर दौड़े लेकिन, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. मृतक की पत्नी सावित्री ने रोते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सावित्री का कहना है कि उनके पति को सूअर काटने वाले हथियार से बेरहमी से मार डाला गया है. उसने इस खौफनाक वारदात में शामिल सभी आरोपियों को फांसी यानी मौत की सजा की माँग की.

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पुलिस ने आरोपी पति-पत्नी को दबोचा

ज्ञानपुर के क्षेत्राधिकारी (CO) चमन सिंह चावड़ा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शराब पीने के विवाद में भाइयों ने मारपीट कर संजय सरोज को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिनकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दो नामजद आरोपियों (पति-पत्नी) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हिकनी और हसिया भी बरामद कर लिया गया है और दोनों को जेल भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई जारी है.

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