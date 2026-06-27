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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'तमीज से बात करो...', सपा सांसद कृष्णा पटेल और MLA विशंभर यादव के बीच नोक-झोंक का वीडियो वायरल

'तमीज से बात करो...', सपा सांसद कृष्णा पटेल और MLA विशंभर यादव के बीच नोक-झोंक का वीडियो वायरल

UP News: बांदा में सपा सांसद कृष्णा पटेल ने अपनी बात रखते हुए बबेरू से विधायक विशंभर यादव पर आरोप लगाया, जिससे वो बुरी तरह भड़क गए और उन्हें तमीज़ से बात करने की हिदायत दी.

Written By : अभय निगम, बांदा |  Updated at : 27 Jun 2026 10:36 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बांदा में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में सपा सांसद कृष्णा पटेल और बबेरू विधायक विशम्भर सिंह यादव के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं. यहीं नहीं सपा विधायक ने तो उनको तमीज से बात करने तक की हिदायत दे डाली, जिसके बाद काफी बवाल देखने को मिला. 

दरअसल बांदा से सपा सांसद कृष्णा पटेल कार्यकर्ताओं से बात करते हुए अपनी बात  रख रही थी. इसी दौरान उन्होंने बबेरू से सपा विधायक विशंभर सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि "मैंने भैया (अखिलेश यादव) से भी कहा है जो हमारे साथ हो रहा है विधायक करवा रहा हैं और कोई नही कर रहा है." ये बात सुनते ही विशंभर सिंह भड़क उठे उन्होंने सांसद को तमीज से बात करने की हिदायत दी.

 
 
 
 
 
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सपा विधायक ने सांसद को कहा 'बदतमीज़'

सपा सांसद कृष्णा पटेल की बात से भड़के सपा विधायक ने खड़े होकर उनपर उंगली उठाई और उन्हें तमीज से बात करने की धमकी दे डाली.  उन्होंने कहा कि मैंने आपका नाम लिया..? आप तमीज से बात करिए, जिसके बाद वहां बैठे तमाम नेता आमने-सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. वायर वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों नेताओं में इस दौरान तीखी नोंक-झोक हो गई. 

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

बताया जा रहा है कि सपा सांसद कृष्णा पटेल और विधायक विशंभर यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. दोनों में काफी समय से तल्खियां देखने को मिल रही हैं. यह बात स्थानीय नेताओं से लेकर पार्टी हाईकमान तक को मालूम है. इस बैठक में भी जो बहस हुई वो इसी तनाव का नतीजा बताई जा रही है. 

यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच जिस तरह ता मनमुटाव और आपसी दूरी दिखाई दे रही हैं वो ठीक नहीं है. ये वीडियो ऐसे समय में आया है जब मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा और वहां के स्थानीय नेताओं में भी तनाव की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं. ऐसे में अब बांदा से वायरल हो रहा वीडियो सपा मुखिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला है. 

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Published at : 27 Jun 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Krishna Patel Akhilesh Yadav Up News Samajwadi Party
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