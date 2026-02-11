यूपी: भदोही में जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, तीन थानों की भारी पुलिस फोर्स तैनात, एक की मौत

उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद के औराई थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह जमीनी विवाद में गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करते हुए घटना स्थल से लाइसेंसी रिवॉल्वर और अन्य लोगों को अपने हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी फरार है. पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और सर्किल ऑफिसर सहित तीन थानों की भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है. जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है. इस घटना ने जनपद में कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल पैदा कर दिए हैं. पुलिस के मुताबिक जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पूरी घटना औराई थाना क्षेत्र के बनपुरवा (जंगला) गांव की है. जहां आशीष यादव और बृजेश यादव के बीच में मंगलवार सुबह 10 बजे के आसपास करीब 7 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को लेकर कहा सुनी और मारपीट में तब्दील हो गई. बताया जाता है कि विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायर कर दिया जिसमें आशीष यादव की मौके पर मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल भेजा जहां डॉक्टरों ने एक आदमी को मृत घोषित कर दिया वहीं अन्य गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है.

अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि उपरोक्त मामला दीवानी न्यायालय में विचाराधीन है, बावजूद इसके निर्माण कार्य को लेकर विवाद हुआ और एक पक्ष ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बृजेश कुमार यादव ने लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी और गोली लगने से लगभग 28 वर्षीय आशीष यादव की मौत हो गई, जबकि अखिलेश यादव घायल हो गये है और दो अन्य घायल जिन्हें लाठी डंडे से चोटें आई थी उनकी भी स्थिति पहले से बेहतर है.

रिवाल्वर जब्त, पुलिस कार्रवाई जारी

भदोही पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने कहा कि घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवाल्वर जब्त कर ली है और तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि पीड़ित परिवार से मिली तहरीर के मुताबिक FIR दर्ज़ की जा रही है. मौके पर कानून-व्यवस्था की स्थिति फिलहाल सामान्य है और मामले की जांच तेजी से की जा रही है. फिलहाल मौके पर पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट की एक टीम गठित की गई है, जो घटनास्थल का निरीक्षण कर और अन्य साक्ष्य जुटाकर रिपोर्ट देंगे और मृतकबकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद सभी साक्ष्यों के आधार पर कठोर से कठोर दंडनामत्क कार्रवाई की जायेगी.