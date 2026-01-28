हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअयोध्या भदरसा गैंगरेप केस: सरकार ने गिराया जिसका घर, कोर्ट ने उस नेता मोईद खान को बाइज्जत किया बरी

Ayodhya Gangrape Case: 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकमा दर्ज हुआ था. मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था. कोर्ट ने अब उन्हें बरी कर दिया.

By : विवेक राय | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 28 Jan 2026 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

अयोध्या के भदरसा के चर्चित गैंगरेप मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले को लेकर सपा नेता मोईद खान का घर गिरा दिया गया था. अब इस मामले में सपा नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है. 

वहीं उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध हुए हैं. जिसको गुरुवार (29 जनवरी) को सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट ने राजू खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. फिलहाल कोर्ट ने राजू खान को दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया है. 

पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

इस मामले में पॉस्को प्रथम न्यायालय से फैसला आया है. 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकमा दर्ज हुआ था. मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था. इस बीच मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट भी हुआ था.

इसके बाद मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया था, जबकि राजू खान का पॉजिटिव आया था. जिसकी वजह से सपा नेता को कोर्ट ने बरी कर दिया. साथ ही राजू खान को लेकर अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी. बता दें कि मोईद खान और उनके नौकर राजू खान जेल में बंद थे. वह जेल से ही कोर्ट में पेशी के लिए आए थे.

मोईद खान के बरी होने पर सपा प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मोईद खान के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बीजेपी ने साजिश की थी एक निर्दोष को फसाया था. न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया."
 

उन्होंने आगे लिखा, "बीजेपी केवल अल्पसंख्यक पिछडों, दलितों और ब्राह्मणों के विरुद्ध साजिश करती है." उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी को कितना बदनाम किया था. उत्तर प्रदेश मे हुए उपचुनाव मे इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था. इस पर बड़ी-बड़ी डिबेट हुई थी. अब कोई चैनल डिबेट करेगा या नहीं या लखनऊ से दिल्ली तक सन्नाटा रहेगा.

Published at : 28 Jan 2026 09:15 PM (IST)
Ayodhya News UP NEWS Moid Khan
