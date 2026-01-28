अयोध्या के भदरसा के चर्चित गैंगरेप मामले में बड़ी खबर सामने आई है. इस मामले को लेकर सपा नेता मोईद खान का घर गिरा दिया गया था. अब इस मामले में सपा नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है.

वहीं उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध हुए हैं. जिसको गुरुवार (29 जनवरी) को सजा सुनाई जाएगी. कोर्ट ने राजू खान की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. फिलहाल कोर्ट ने राजू खान को दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया है.

पॉक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

इस मामले में पॉस्को प्रथम न्यायालय से फैसला आया है. 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में गैंगरेप का मुकमा दर्ज हुआ था. मामले में मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया था. इस बीच मोईद खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट भी हुआ था.

इसके बाद मोईद खान का डीएनए टेस्ट नेगेटिव आया था, जबकि राजू खान का पॉजिटिव आया था. जिसकी वजह से सपा नेता को कोर्ट ने बरी कर दिया. साथ ही राजू खान को लेकर अदालत गुरुवार को सजा सुनाएगी. बता दें कि मोईद खान और उनके नौकर राजू खान जेल में बंद थे. वह जेल से ही कोर्ट में पेशी के लिए आए थे.

मोईद खान के बरी होने पर सपा प्रवक्ता ने दी प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मोईद खान के बरी होने पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बीजेपी ने साजिश की थी एक निर्दोष को फसाया था. न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया."



लगभग दो वर्ष पहले जब अयोध्या में सपा नेता मोईद खान पर रेप के आरोप लगे, तब बहुत हंगामा हुआ.



• विधानसभा में मुख्यमंत्री ने मुद्दा उठाया

• बुलडोजर चला

• एंकर चिल्लाए

• मोइद को जल्लाद बताया गया



अब मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया गया.



बीजेपी अल्पसंख्यक पिछडो दलितों… pic.twitter.com/avkWVwbf0V — Fakhrul Hasan Chaand (@chaandsamajwadi) January 28, 2026

उन्होंने आगे लिखा, "बीजेपी केवल अल्पसंख्यक पिछडों, दलितों और ब्राह्मणों के विरुद्ध साजिश करती है." उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी को कितना बदनाम किया था. उत्तर प्रदेश मे हुए उपचुनाव मे इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था. इस पर बड़ी-बड़ी डिबेट हुई थी. अब कोई चैनल डिबेट करेगा या नहीं या लखनऊ से दिल्ली तक सन्नाटा रहेगा.